Месси обратился к сборной Аргентины перед финалом чемпионата мира

Дата публикации: 19-07-2026 15:32

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси обратился к своим партнёрам по национальной команде и болельщикам в преддверии финального матча чемпионата мира — 2026 против Испании. На своих страницах в социальных сетях легендарный форвард поблагодарил всех, кто был рядом с командой на протяжении всего пути к решающей встрече турнира.

Аргентинец отметил, что главной ценностью для него стали не только завоёванные титулы, но и совместный путь, который команда прошла за последние годы. По словам Месси, именно атмосфера внутри коллектива, взаимная поддержка и умение преодолевать трудности сделали нынешнюю сборную особенной.

«Самым прекрасным за все эти годы были не только титулы, но и весь путь, который мы прошли. Каждый день рядом с этой командой, совместная борьба, умение подниматься после тяжёлых моментов и наслаждаться каждым шагом.

Спасибо каждому из моих партнёров по команде, тренерскому штабу и всем людям, которые каждый день делают всё возможное, чтобы эта сборная оставалась одной большой семьёй. Что бы ни произошло, эта команда уже написала историю, которую мы никогда не забудем, которую никто не сможет стереть. Вперёд, Аргентина!» — написал Месси.

Для 39-летнего капитана этот финал может стать одним из самых значимых матчей в карьере. После победы на чемпионате мира 2022 года аргентинцы получили возможность защитить титул и вновь поднять над головой главный футбольный трофей планеты.

Финальный матч чемпионата мира между сборными Аргентины и Испании состоится сегодня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени, а победитель встречи станет новым чемпионом мира или позволит аргентинцам сохранить завоёванный четыре года назад титул.