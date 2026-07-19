Тухель оценил прогресс Англии после победы над Францией на ЧМ-2026

Дата публикации: 19-07-2026 15:35

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель подвёл итоги матча за третье место чемпионата мира — 2026, в котором его команда в ярком противостоянии обыграла Францию со счётом 6:4, и заявил, что «трём львам» удалось сделать важный шаг на пути к возвращению в число сильнейших сборных планеты.

По словам немецкого специалиста, английская команда пока ещё уступает признанным мировым лидерам, однако с каждым турниром сокращает этот разрыв. Победу над Францией Тухель назвал подтверждением того, что сборная движется в правильном направлении.

«Думаю, вы все это видели. У нас есть шанс сократить разрыв, но и у соперника есть возможность его снова увеличить. Восемь лет назад Франция становилась чемпионом мира, а четыре года назад дошла до финала. Да, определённый разрыв есть, но это не повод опускать руки — мы как раз хотим его сократить.

Ещё вчера я говорил, что сегодняшний матч — первый шаг к этому. И мы его сделали — победили Францию. Следующая возможность укрепить позиции — встреча с Испанией в Лиге наций.

То, как команда сегодня билась на поле, по-настоящему заряжает энергией. Усталость, конечно, придёт позже. И боль от того, что не добрались до финала, ещё какое-то время будет ощущаться, особенно когда завтра пройдёт решающий матч. Но сейчас эмоции от борьбы дают мне больше сил, чем отнимают», — приводит слова Тухеля BBC.

Наставник англичан подчеркнул, что, несмотря на разочарование из-за поражения в полуфинале, команда сумела проявить характер и достойно завершить турнир. По его мнению, именно такие победы помогают формировать психологию победителей и дают уверенность перед будущими международными соревнованиями.

Напомним, сборная Англии стала бронзовым призёром чемпионата мира — 2026, одолев Францию в одном из самых результативных матчей турнира. Уже сегодня, 19 июля, состоится финальная встреча мирового первенства, в которой за титул чемпионов мира сыграют сборные Аргентины и Испании. Начало матча — 22:00 по московскому времени.