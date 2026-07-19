Кейн назвал нынешнюю сборную Англии одной из сильнейших в своей карьере

Дата публикации: 19-07-2026 15:37

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн поделился впечатлениями после победы над Францией в матче за третье место чемпионата мира — 2026. Форвард отметил, что нынешний состав национальной команды является одним из лучших за всё время его выступлений за сборную.

После яркой победы со счётом 6:4 капитан англичан подчеркнул, что успех команды стал возможен благодаря особой атмосфере внутри коллектива, взаимному доверию и единству игроков на протяжении всего турнира.

«Это одна из лучших сборных Англии, в которых я когда-либо играл. Когда видишь ребят в отеле, когда видишь, как мы тренируемся на поле, когда видишь нас в раздевалке, понимаешь, что это уникальная команда. У нас была эта связь, мы так сильно верили друг в друга», — приводит слова Кейна BBC.

Сам Кейн провёл на чемпионате мира семь матчей и стал одним из лидеров английской команды. За время турнира 33-летний форвард забил шесть мячей, два из которых были проведены с пенальти, а также записал на свой счёт одну результативную передачу, внеся весомый вклад в успешное выступление сборной.

Победа над Францией принесла Англии бронзовые медали чемпионата мира — 2026. Команда Томаса Тухеля завершила турнир на мажорной ноте, подтвердив, что способна бороться с сильнейшими сборными мира и рассчитывать на ещё более высокие результаты в ближайшие годы.

Имя нового чемпиона мира станет известно 19 июля, когда в финале турнира встретятся сборные Испании и Аргентины. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.