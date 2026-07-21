Goal обновил рейтинг фаворитов на «Золотой мяч»: Месси ворвался в топ-3 после финала ЧМ-2026

Дата публикации: 21-07-2026 10:32

После завершения чемпионата мира 2026 года авторитетное издание Goal пересмотрело список главных претендентов на получение «Золотого мяча». Итоги мирового первенства, где сборная Испании в финале минимально обыграла Аргентину со счётом 1:0, заметно повлияли на расстановку сил в борьбе за самую престижную индивидуальную награду мирового футбола.

Несмотря на изменения в рейтинге, первую позицию сохранил нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн. Проведённый сезон и стабильная результативность позволяют англичанину оставаться главным фаворитом на завоевание трофея.

На вторую строчку поднялся молодой лидер сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль. Победа на чемпионате мира значительно усилила его позиции в голосовании и сделала одним из главных конкурентов Кейна.

Самый заметный прогресс в обновлённом рейтинге продемонстрировал капитан сборной Аргентины Лионель Месси. Несмотря на поражение аргентинцев в финале, форвард «Интер Майами» поднялся на третье место и вновь оказался среди главных претендентов на престижную награду.

В пятёрку сильнейших также вошли французские футболисты Майкл Олисе, выступающий за «Баварию», и нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе.

Топ-20 претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal:

Гарри Кейн («Бавария», Англия); Ламин Ямаль («Барселона», Испания); Лионель Месси («Интер Майами», Аргентина); Майкл Олисе («Бавария», Франция); Килиан Мбаппе («Реал», Франция); Родри («Манчестер Сити», Испания); Усман Дембеле («ПСЖ», Франция); Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия); Хвича Кварацхелия («ПСЖ», Грузия); Пау Кубарси («Барселона», Испания); Луис Диас («Бавария», Колумбия); Витинья («ПСЖ», Португалия); Деклан Райс («Арсенал», Англия); Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия); Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад», Испания); Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко); Фабиан Руис («ПСЖ», Испания); Давид Райя («Арсенал», Испания); Лаутаро Мартинес («Интер», Аргентина); Джуд Беллингем («Реал», Англия).

Обновлённый рейтинг Goal считается одним из наиболее обсуждаемых ориентиров перед официальным вручением «Золотого мяча». В ближайшие месяцы борьба между Гарри Кейном, Ламином Ямалем и Лионелем Месси, вероятно, станет главной интригой мирового футбола, а старт нового сезона способен серьёзно повлиять на окончательные итоги голосования.