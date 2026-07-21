12:50 ()
Свернуть список

Goal обновил рейтинг фаворитов на «Золотой мяч»: Месси ворвался в топ-3 после финала ЧМ-2026

Дата публикации: 21-07-2026 10:32

 

После завершения чемпионата мира 2026 года авторитетное издание Goal пересмотрело список главных претендентов на получение «Золотого мяча». Итоги мирового первенства, где сборная Испании в финале минимально обыграла Аргентину со счётом 1:0, заметно повлияли на расстановку сил в борьбе за самую престижную индивидуальную награду мирового футбола.

Несмотря на изменения в рейтинге, первую позицию сохранил нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн. Проведённый сезон и стабильная результативность позволяют англичанину оставаться главным фаворитом на завоевание трофея.

На вторую строчку поднялся молодой лидер сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль. Победа на чемпионате мира значительно усилила его позиции в голосовании и сделала одним из главных конкурентов Кейна.

Самый заметный прогресс в обновлённом рейтинге продемонстрировал капитан сборной Аргентины Лионель Месси. Несмотря на поражение аргентинцев в финале, форвард «Интер Майами» поднялся на третье место и вновь оказался среди главных претендентов на престижную награду.

В пятёрку сильнейших также вошли французские футболисты Майкл Олисе, выступающий за «Баварию», и нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе.

Топ-20 претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal:

  1. Гарри Кейн («Бавария», Англия);

  2. Ламин Ямаль («Барселона», Испания);

  3. Лионель Месси («Интер Майами», Аргентина);

  4. Майкл Олисе («Бавария», Франция);

  5. Килиан Мбаппе («Реал», Франция);

  6. Родри («Манчестер Сити», Испания);

  7. Усман Дембеле («ПСЖ», Франция);

  8. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия);

  9. Хвича Кварацхелия («ПСЖ», Грузия);

  10. Пау Кубарси («Барселона», Испания);

  11. Луис Диас («Бавария», Колумбия);

  12. Витинья («ПСЖ», Португалия);

  13. Деклан Райс («Арсенал», Англия);

  14. Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия);

  15. Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад», Испания);

  16. Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко);

  17. Фабиан Руис («ПСЖ», Испания);

  18. Давид Райя («Арсенал», Испания);

  19. Лаутаро Мартинес («Интер», Аргентина);

  20. Джуд Беллингем («Реал», Англия).

Обновлённый рейтинг Goal считается одним из наиболее обсуждаемых ориентиров перед официальным вручением «Золотого мяча». В ближайшие месяцы борьба между Гарри Кейном, Ламином Ямалем и Лионелем Месси, вероятно, станет главной интригой мирового футбола, а старт нового сезона способен серьёзно повлиять на окончательные итоги голосования.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close