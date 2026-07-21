Goal обновил рейтинг фаворитов на «Золотой мяч»: Месси ворвался в топ-3 после финала ЧМ-2026
После завершения чемпионата мира 2026 года авторитетное издание Goal пересмотрело список главных претендентов на получение «Золотого мяча». Итоги мирового первенства, где сборная Испании в финале минимально обыграла Аргентину со счётом 1:0, заметно повлияли на расстановку сил в борьбе за самую престижную индивидуальную награду мирового футбола.
Несмотря на изменения в рейтинге, первую позицию сохранил нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн. Проведённый сезон и стабильная результативность позволяют англичанину оставаться главным фаворитом на завоевание трофея.
На вторую строчку поднялся молодой лидер сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль. Победа на чемпионате мира значительно усилила его позиции в голосовании и сделала одним из главных конкурентов Кейна.
Самый заметный прогресс в обновлённом рейтинге продемонстрировал капитан сборной Аргентины Лионель Месси. Несмотря на поражение аргентинцев в финале, форвард «Интер Майами» поднялся на третье место и вновь оказался среди главных претендентов на престижную награду.
В пятёрку сильнейших также вошли французские футболисты Майкл Олисе, выступающий за «Баварию», и нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе.
Топ-20 претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal:
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Гарри Кейн («Бавария», Англия);
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Ламин Ямаль («Барселона», Испания);
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Лионель Месси («Интер Майами», Аргентина);
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Майкл Олисе («Бавария», Франция);
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Килиан Мбаппе («Реал», Франция);
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Родри («Манчестер Сити», Испания);
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Усман Дембеле («ПСЖ», Франция);
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Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия);
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Хвича Кварацхелия («ПСЖ», Грузия);
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Пау Кубарси («Барселона», Испания);
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Луис Диас («Бавария», Колумбия);
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Витинья («ПСЖ», Португалия);
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Деклан Райс («Арсенал», Англия);
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Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия);
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Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад», Испания);
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Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко);
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Фабиан Руис («ПСЖ», Испания);
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Давид Райя («Арсенал», Испания);
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Лаутаро Мартинес («Интер», Аргентина);
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Джуд Беллингем («Реал», Англия).
Обновлённый рейтинг Goal считается одним из наиболее обсуждаемых ориентиров перед официальным вручением «Золотого мяча». В ближайшие месяцы борьба между Гарри Кейном, Ламином Ямалем и Лионелем Месси, вероятно, станет главной интригой мирового футбола, а старт нового сезона способен серьёзно повлиять на окончательные итоги голосования.