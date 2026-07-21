Стало известно, почему переговоры Гвардиолы со сборной Италии длились всего минуту

Дата публикации: 21-07-2026 01:44

Переговоры между Хосепом Гвардиолой и Итальянской федерацией футбола (FIGC) по поводу возможного назначения испанского специалиста на пост главного тренера национальной команды завершились практически сразу. Об этом сообщил журналист ESPN Габриэле Маркотти.

По информации источника, телефонный разговор между сторонами продолжался всего одну минуту. За это время Гвардиола дал понять, что не заинтересован в немедленном возвращении к тренерской работе и намерен взять продолжительную паузу после ухода из «Манчестер Сити».

Сообщается, что испанец планирует как минимум годичный перерыв, поэтому отказал не только сборной Италии. В последние недели интерес к одному из самых титулованных тренеров современности проявляли и другие национальные команды, включая сборную Нидерландов, однако все обращения получили аналогичный ответ.

Прошедшим летом Гвардиола покинул пост главного тренера «Манчестер Сити», который возглавлял с 2016 года. За почти десять лет работы испанец превратил клуб в одного из европейских грандов, выиграв шесть чемпионатов Англии, три Кубка Англии, три Суперкубка Англии, а также Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

До работы в Англии Гвардиола добился выдающихся успехов с «Барселоной», где выиграл множество национальных и международных трофеев, а затем возглавлял «Баварию», с которой также неоднократно становился чемпионом Германии.

Таким образом, несмотря на интерес сразу нескольких футбольных федераций, один из самых востребованных специалистов мирового футбола, судя по всему, не планирует возвращаться к работе в ближайшее время и намерен посвятить следующий год отдыху после насыщенного этапа карьеры.