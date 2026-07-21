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«Аль-Наср» отпустил Дурана в «Бенфику» до конца сезона

Дата публикации: 21-07-2026 01:46

 

Португальская «Бенфика» официально объявила о переходе нападающего Джона Дурана из саудовского «Аль-Насра». Колумбийский форвард будет выступать за лиссабонский клуб на правах аренды до окончания сезона-2026/2027.

Соглашение между сторонами предусматривает опцию последующего выкупа футболиста за 30 миллионов евро. Кроме того, «Бенфика» выплатит «Аль-Насру» 6,1 миллиона евро за аренду 22-летнего нападающего.

В саудовском клубе уже подтвердили завершение сделки и пожелали игроку успехов в новом этапе карьеры.

«Мы желаем ему всего наилучшего в новой главе карьеры», — говорится в сообщении пресс-службы «Аль-Насра» в социальной сети X.

Прошлую вторую половину сезона Дуран провёл в аренде в «Зените». В составе петербургской команды колумбиец принял участие в шести матчах Российской Премьер-лиги, отметившись одним забитым мячом. После завершения аренды форвард вернулся в «Аль-Наср», однако теперь вновь отправился в другой клуб, на этот раз — в чемпионат Португалии.

По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Дурана составляет 15 миллионов евро. В «Бенфике» рассчитывают, что молодой нападающий усилит атакующую линию команды и сможет реализовать свой потенциал в одном из сильнейших чемпионатов Европы.

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