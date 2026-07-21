«Бенфика» доверяет Трубину и не планирует приглашать нового вратаря

Дата публикации: 21-07-2026 01:49

Лиссабонская «Бенфика» не намерена усиливать вратарскую позицию до тех пор, пока в составе команды остаётся украинский голкипер Анатолий Трубин. Руководство португальского клуба полностью доверяет своему основному вратарю и не видит необходимости искать ему замену.

По данным источника, «Бенфике» предложили подписать бразильца Эдерсона, который ранее уже выступал за лиссабонский клуб, а сейчас защищает цвета турецкого «Фенербахче». Однако «орлы» отклонили эту возможность, посчитав, что нынешняя вратарская линия не нуждается в усилении.

Сообщается, что возвращение Эдерсона может стать реальным вариантом только в том случае, если Трубин покинет команду. До тех пор руководство клуба не планирует вести переговоры по трансферу опытного бразильца.

При этом интерес к 32-летнему голкиперу сохраняется и со стороны других европейских клубов. В частности, за ситуацией внимательно следит «Ювентус», который рассматривает Эдерсона как один из вариантов усиления состава. Кроме туринцев, запросы по вратарю также направили ещё несколько команд.

Прошлый сезон получился для бразильца успешным. В составе «Фенербахче» он провёл 36 матчей во всех турнирах, пропустил 35 мячей, 13 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности и помог стамбульскому клубу завоевать Суперкубок Турции.

Таким образом, несмотря на интерес к бывшему голкиперу, «Бенфика» продолжает делать ставку на Анатолия Трубина, который остаётся первым номером команды и пользуется полным доверием тренерского штаба и руководства клуба.



