Месси выступил с эмоциональным обращением после поражения Аргентины в финале ЧМ-2026

Дата публикации: 21-07-2026 01:42

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси обратился к болельщикам после поражения национальной команды в финале чемпионата мира — 2026. В решающем матче турнира аргентинцы уступили сборной Испании со счётом 0:1 в дополнительное время.

Финальная встреча состоялась на стадионе «Метлайф» в американском Ист-Ратерфорде. Главным арбитром матча был словенец Славко Винчич, а судьбу мирового первенства решил гол Феррана Торреса, забитый на 106-й минуте.

После окончания игры Месси опубликовал эмоциональное обращение в социальных сетях. Аргентинец признался, что переживает тяжёлый момент, однако призвал помнить не только о поражении, но и о достижениях команды на протяжении всего турнира.

«Боль невыносима, и потребуется время, чтобы эта рана зажила. Но я также храню в памяти всё хорошее… Матчи, в которых мы переломили ход событий, отдав все силы, которые навсегда останутся в нашей памяти, поддержка всей страны, которая вместе с упорным трудом и усилиями этой команды привела нас снова к тому, что мы оказались в числе лучших в мире.

Сегодня трудно в полной мере оценить то, чего мы достигли, однако эта команда дважды подряд выходила в финал чемпионата мира. От всего сердца благодарю вас за каждое сообщение. В очередной раз нам удалось объединиться как страна и быть вместе, разделяя огромную гордость быть аргентинцами. Также хочу поздравить Испанию с победой на чемпионате», — написал Месси.

Несмотря на неудачу в финале, сборная Аргентины второй чемпионат мира подряд дошла до решающего матча, подтвердив статус одной из сильнейших национальных команд планеты. Испания же благодаря победе в дополнительное время впервые за многие годы вновь завоевала титул чемпионов мира, а аргентинцы завершили турнир с серебряными медалями.