Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины после финала ЧМ-2026

Дата публикации: 21-07-2026 10:42

Лионель Месси больше не будет выступать за сборную Аргентины. Как сообщил журналист Эрнан Кастильо, капитан национальной команды принял окончательное решение завершить международную карьеру сразу после чемпионата мира 2026 года.

По данным источника, ещё до начала финального матча с Испанией 39-летний форвард собрал партнёров по команде в раздевалке и произнёс эмоциональную речь. Именно тогда он сообщил, что встреча с испанцами станет для него последней в футболке сборной Аргентины.

Финал мирового первенства оказался драматичным для «альбиселесте». Команда уступила Испании со счётом 0:1 в дополнительное время и не смогла защитить титул чемпионов мира. Несмотря на поражение, сам Месси провёл выдающийся турнир и вновь подтвердил свой статус одного из величайших футболистов в истории.

На чемпионате мира 2026 года аргентинец записал на свой счёт восемь забитых мячей и четыре голевые передачи, став одним из самых результативных игроков соревнования. Кроме того, по ходу турнира он установил сразу несколько исторических достижений.

Месси первым в истории чемпионатов мира преодолел отметку в 20 голов на мировых первенствах, стал лучшим ассистентом за всю историю турнира, а также обновил собственный рекорд по количеству сыгранных матчей на чемпионатах мира.

Если информация Эрнана Кастильо подтвердится официально, финал ЧМ-2026 войдёт в историю не только благодаря победе Испании, но и как последний матч Лионеля Месси в составе сборной Аргентины. Его международная карьера завершится с победой на чемпионате мира 2022 года, двумя титулами Кубка Америки, Финалиссимой и целым рядом рекордов, многие из которых ещё долго будут оставаться недосягаемыми.