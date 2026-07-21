Новый формат превзошёл ожидания: ЧМ-2026 побил рекорд результативности

Дата публикации: 21-07-2026 10:45

Чемпионат мира 2026 года стал самым результативным в истории мирового футбола. Международная федерация футбола (ФИФА) официально подтвердила, что на турнире в США, Канаде и Мексике был установлен новый рекорд по количеству забитых мячей.

За 104 встречи команды отправили в ворота соперников 308 мячей, что является лучшим показателем за всё время проведения мировых первенств. Предыдущий рекорд принадлежал чемпионату мира 2022 года в Катаре, где в 64 матчах было забито 172 гола.

Высокой оказалась и средняя результативность турнира. На ЧМ-2026 футболисты забивали в среднем 2,96 гола за игру, тогда как четыре года назад этот показатель составлял 2,69 мяча за матч. Таким образом, новое мировое первенство превзошло катарский турнир не только по общему количеству голов, но и по средней результативности.

Одной из главных особенностей чемпионата мира 2026 года стал новый формат соревнований. Впервые в истории в финальной стадии приняли участие 48 национальных сборных, а общее количество матчей увеличилось до 104, что позволило установить сразу несколько статистических достижений.

Победителем турнира стала сборная Испании. В финальном поединке испанцы в дополнительное время минимально обыграли Аргентину со счётом 1:0. Автором единственного и победного гола стал вышедший со скамейки запасных Ферран Торрес, которому ассистировал Нико Уильямс.

Рекордная результативность, расширенный состав участников и историческое количество матчей сделали чемпионат мира 2026 года одним из самых ярких и насыщенных турниров в истории футбола. Итоги соревнований уже называют важной вехой для нового формата мировых первенств, который, судя по статистике, полностью оправдал ожидания организаторов и болельщиков.