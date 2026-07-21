Ямаль появился в короне с Кубком мира: Мадрид грандиозно встретил чемпионов

Дата публикации: 21-07-2026 10:48

Сборная Испании устроила масштабное празднование после победы на чемпионате мира 2026 года. В Мадриде состоялся чемпионский парад, который собрал, по оценкам организаторов, около двух миллионов болельщиков, вышедших на улицы столицы, чтобы встретить национальную команду.

Одним из самых обсуждаемых моментов праздника стало появление Ламина Ямаля. Молодой вингер проехал по маршруту парада с Кубком мира в руках и в символической короне, чем мгновенно привлёк внимание многочисленных поклонников и фотографов. Кадры с участием футболиста быстро разошлись в социальных сетях и стали одними из самых популярных после завершения турнира.

Игроки сборной передвигались по Мадриду на открытом автобусе, приветствуя тысячи фанатов, которые заполнили центральные улицы города. По всему маршруту звучали песни, кричалки и аплодисменты в честь новой команды-чемпиона мира.

Триумф Испании стал возможен благодаря победе в финале чемпионата мира над Аргентиной. Команда Луиса де ла Фуэнте вырвала титул в дополнительное время, одержав победу со счётом 1:0. Решающий гол забил вышедший на замену Ферран Торрес после результативной передачи Нико Уильямса.

Завоевав Кубок мира, сборная Испании вернулась на родину в статусе сильнейшей команды планеты, а праздничный парад в Мадриде стал одним из самых массовых футбольных торжеств в истории страны. Особое внимание болельщиков было приковано к Ламину Ямалю, который ещё раз подтвердил свой статус одной из главных звёзд мирового футбола.