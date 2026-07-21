Соцсети обсуждают реакцию Роналду на скандальные заявления об Аргентине и ФИФА

Дата публикации: 21-07-2026 10:52

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду оказался в центре обсуждения после своей активности в социальных сетях. Португальский форвард поставил отметку «нравится» под публикацией испанской телепередачи Espejo Publico, где звучала резкая критика в адрес сборной Аргентины и Международной федерации футбола (ФИФА).

В опубликованном ролике был показан фрагмент эфира от 17 июля, в котором журналистка Пилар Родригес Лосантос выразила мнение, что аргентинская команда получила преимущество благодаря поддержке со стороны ФИФА. По её словам, «альбиселесте» должна была завершить выступление на турнире значительно раньше, а сама федерация якобы стремилась помочь Лионелю Месси вновь стать чемпионом мира.

Кроме того, во время дискуссии другой участник программы, журналист Рубен Амон, также выступил с жёсткими заявлениями, назвав ФИФА «мафиозной» и «позорной организацией».

После того как пользователи заметили лайк Криштиану Роналду под этой публикацией, эпизод быстро разошёлся по социальным сетям и вызвал активное обсуждение среди футбольных болельщиков. Сам португалец ситуацию не комментировал и не делал никаких публичных заявлений относительно прозвучавших обвинений.

Напомним, сборная Аргентины дошла до финала чемпионата мира 2026 года, где уступила Испании со счётом 0:1 в дополнительное время. Единственный гол в решающем матче забил Ферран Торрес, принёсший испанской команде титул чемпионов мира.