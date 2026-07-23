Итоги дня в Лиге чемпионов: результаты всех матчей квалификации 22 июля

Дата публикации: 23-07-2026 08:36

22 июля состоялись очередные матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. Команды провели первые встречи в своих противостояниях, а сразу несколько поединков подарили болельщикам напряжённую борьбу и интригу перед ответными матчами.

На Кипре местная «Омония» сумела минимально обыграть казахстанский «Кайрат». Единственный гол встречи обеспечил хозяевам победу со счётом 1:0, благодаря чему кипрский клуб отправится на ответную игру с небольшим преимуществом.

С аналогичным результатом завершился матч в Болгарии, где «Левски» оказался сильнее румынской «Университати». Победа с минимальной разницей позволяет софийской команде сохранить хорошие шансы на выход в следующий этап, однако окончательная судьба путёвки определится уже через неделю.

Самым зрелищным поединком игрового дня стала встреча в Албании между «Эгнатией» и словенским «Целе». Соперники устроили настоящий голевой спектакль, забив на двоих шесть мячей. Финальный свисток зафиксировал результативную ничью — 3:3, оставив открытым вопрос о победителе пары.

Результаты матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 22 июля:

«Омония» (Кипр) — «Кайрат» (Казахстан) — 1:0 ;

«Левски» (Болгария) — «Университатя» (Румыния) — 1:0 ;

«Эгнатия» (Албания) — «Целе» (Словения) — 3:3.

Ответные матчи всех трёх противостояний состоятся на следующей неделе. Именно тогда определятся команды, которые продолжат борьбу за выход в следующий квалификационный раунд главного клубного турнира Европы.

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов остаётся французский «Пари Сен-Жермен», который в финале прошлого розыгрыша турнира одержал победу над лондонским «Арсеналом», впервые в своей истории завоевав главный еврокубковый трофей.