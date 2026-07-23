Минское «Динамо» совершило яркий камбэк и разгромило «Нефтчи»

Дата публикации: 23-07-2026 00:16

Минское «Динамо» добилось яркой волевой победы над азербайджанским «Нефтчи» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2026/2027. Встреча на «Нефтчи Арене» в Баку завершилась со счётом 4:2 в пользу белорусского клуба, который сделал серьёзную заявку на выход в следующую стадию турнира.

Начало матча складывалось полностью в пользу хозяев. Уже на 2-й минуте капитан «Нефтчи» Эмин Махмудов открыл счёт, а спустя несколько минут положение гостей стало ещё тяжелее после автогола полузащитника Александра Селявы. К восьмой минуте азербайджанская команда вела с преимуществом в два мяча.

Однако ещё до перерыва минчане сумели вернуть интригу. На 36-й минуте нападающий Карен Варданян сократил отставание, подарив своей команде надежду перед второй половиной встречи.

После перерыва инициатива полностью перешла к гостям. Уже на 47-й минуте Евгений Малашевич восстановил равновесие, воспользовавшись передачей Варданяна. Спустя десять минут сам армянский форвард оформил дубль и вывел «Динамо» вперёд, окончательно переломив ход поединка.

Точку в матче поставил полузащитник Гулжигит Алыкулов. На 77-й минуте он отправил четвёртый мяч в ворота хозяев, закрепив уверенную победу белорусской команды со счётом 4:2.

Благодаря результативному камбэку минское «Динамо» получило комфортное преимущество перед ответной встречей. Второй матч противостояния состоится 30 июля, и именно тогда определится команда, которая продолжит борьбу за выход в основной этап Лиги конференций УЕФА.