Скандал после финала ЧМ-2026: президента Федерации футбола Аргентины задержали в США

Дата публикации: 23-07-2026 00:11

Финал чемпионата мира 2026 года получил неожиданное продолжение за пределами футбольного поля. По информации TN, сотрудники Федерального бюро расследований США (ФБР) задержали президента Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) Клаудио Тапию вскоре после завершения решающего матча турнира.

Сообщается, что инцидент произошёл в аэропорту Нью-Йорка, когда представители аргентинской делегации покидали Соединённые Штаты после финала, в котором сборная Аргентины уступила Испании со счётом 0:1.

По данным источника, в ходе следственных действий сотрудники ФБР изъяли компьютеры и мобильные телефоны, принадлежавшие Тапии и другим представителям Аргентинской футбольной ассоциации. Эти устройства, как утверждается, могут представлять интерес для продолжающегося расследования.

Отмечается, что глава AFA обязан явиться в суд Южного округа Флориды 30 июля, где должен дать показания. Расследование связано с финансовыми и коммерческими операциями, в которых фигурирует Аргентинская футбольная ассоциация. Другие детали дела на данный момент не раскрываются.

События произошли сразу после завершения мирового первенства, на котором сборная Испании завоевала свой второй титул чемпионов мира, минимально обыграв аргентинцев в финале. Для команды Аргентины это поражение стало неудачной попыткой завоевать четвёртый чемпионский титул после трёх предыдущих побед на мундиалях.

Если информация о расследовании подтвердится официально, ситуация вокруг руководства AFA может стать одним из самых громких околофутбольных скандалов после завершения чемпионата мира 2026 года. Пока аргентинская сторона публично не прокомментировала сообщения о задержании Клаудио Тапии.