«Омония» в меньшинстве обыграла «Кайрат» и сделала шаг к следующему раунду Лиги чемпионов

Дата публикации: 23-07-2026 00:14

Кипрская «Омония» с победы начала противостояние с казахстанским «Кайратом» во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона-2026/2027. Первая встреча, состоявшаяся на стадионе «Нео ГСП» в Никосии, завершилась минимальным успехом хозяев — 1:0.

Единственный мяч в матче был забит уже в дебюте. На 13-й минуте отличился полузащитник «Омонии» Панайотис Андреу, который воспользовался своим моментом и вывел кипрскую команду вперёд. Этот гол в итоге оказался решающим.

По ходу первого тайма хозяева столкнулись с серьёзными трудностями. На 33-й минуте защитник Лоик Него получил прямую красную карточку, оставив свою команду вдесятером более чем на час игрового времени. Несмотря на численное меньшинство, «Омония» сумела сохранить преимущество и не позволила сопернику сравнять счёт.

В составе «Кайрата» весь матч провёл опытный центральный защитник Александр Мартынович, ранее выступавший за «Краснодар» и сборную Беларуси. Футболист отыграл все 90 минут, однако помочь своей команде избежать поражения не смог.

Минимальная победа оставляет кипрскому клубу преимущество перед ответной встречей, но интрига в этой паре сохраняется. Уже 29 июля команды вновь встретятся, на этот раз в Казахстане, где определится обладатель путёвки в следующий квалификационный раунд Лиги чемпионов. Благодаря домашней поддержке «Кайрат» постарается отыграть отставание и переломить ход противостояния.