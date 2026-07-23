Луиш Фигу назвал главных претендентов на «Золотой мяч» после ЧМ-2026

Дата публикации: 23-07-2026 00:04

Бывший полузащитник сборной Португалии Луиш Фигу поделился мнением о том, кто, по его мнению, должен претендовать на «Золотой мяч» по итогам нынешнего футбольного года. Легендарный футболист выделил сразу нескольких игроков, отметив как их выступления на чемпионате мира 2026 года, так и результаты на протяжении всего сезона.

Особое внимание Фигу уделил полузащитнику сборной Испании Родри. Несмотря на отсутствие впечатляющей статистики по голам и результативным передачам на мировом первенстве, португалец считает, что испанец продемонстрировал выдающийся уровень игры и был одним из ключевых футболистов турнира.

В число главных претендентов бывший игрок также включил капитана атак сборной Франции Килиана Мбаппе. По словам Фигу, лидер французской команды своим выступлением на чемпионате мира подтвердил, что заслуживает находиться среди основных кандидатов на престижную индивидуальную награду.

Кроме того, экс-полузащитник отметил сезон, который провели Витинья и Дезире Дуэ. По его мнению, оба футболиста великолепно проявили себя на клубном уровне, и даже не самое удачное выступление на чемпионате мира не должно перечеркнуть их достижения.

«Хотя Родри не блистал ни голами, ни результативными передачами на чемпионате мира, он провёл исключительный турнир. Мбаппе благодаря тому, что он показал на чемпионате мира, тоже должен быть среди кандидатов. Я думаю, что Витинья и Дуэ провели замечательный сезон, даже если чемпионат мира сложился для них не лучшим образом, особенно в составе сборной Португалии, но они заслуживают того, чтобы быть в списке кандидатов», — приводит слова Фигу Marca.

Напомним, обладатель «Золотого мяча» определяется ежегодно по итогам календарного года французским журналом France Football. Действующим лауреатом престижной награды является нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле, а борьба за приз по итогам 2026 года обещает стать одной из самых интригующих за последние годы.