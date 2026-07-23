Вальверде впервые высказался о Моуринью: «Хочу учиться у него каждый день»

Дата публикации: 23-07-2026 08:40

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде поделился впечатлениями от начала работы под руководством нового главного тренера команды Жозе Моуринью. После возвращения на клубную базу уругваец признался, что с большим воодушевлением ждёт предстоящий сезон и рассчитывает многому научиться у португальского специалиста.

По словам Вальверде, сотрудничество с Моуринью станет для него важным этапом не только в футбольной карьере, но и в личностном развитии. Хавбек отметил, что намерен использовать каждую тренировку и каждое общение с тренерским штабом, чтобы стать сильнее и продолжить профессиональный рост.

«Я полон желания учиться, прислушиваться к каждому его совету и максимально использовать каждую секунду, проведённую с ним и его тренерским штабом. Я собираюсь использовать это время для личностного и футбольного роста. Он особенный человек, у которого я могу многому научиться. Надеюсь, это будет отличный сезон», — приводит слова футболиста Ole.

Уругвайский полузащитник считается одним из ключевых игроков нынешнего состава «Реала», поэтому в клубе рассчитывают, что под руководством Моуринью он сможет выйти на новый уровень и сохранить статус одного из лидеров команды.

Лето для Вальверде получилось насыщенным. Он представлял сборную Уругвая на чемпионате мира 2026 года, однако национальная команда не смогла пробиться в плей-офф, завершив выступление уже после группового этапа.

Теперь полузащитник полностью сосредоточен на клубных задачах. В «Реале» рассчитывают, что опыт, полученный на мировом первенстве, и работа с Жозе Моуринью помогут Вальверде провести один из лучших сезонов в карьере и сыграть важную роль в борьбе команды за трофеи.