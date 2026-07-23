Форвард «Вулверхэмптона» устроил протест на тренировке из-за несостоявшегося трансфера

Дата публикации: 23-07-2026 08:43

В расположении «Вулверхэмптона» разгорелся конфликт, связанный с будущим нападающего Толу Арокодаре. Как сообщает BBC, нигерийский форвард открыто выразил недовольство действиями клуба после того, как ему не позволили продолжить карьеру в итальянской «Фиорентине».

По данным источника, сам футболист был заинтересован в переезде в Серию А и рассчитывал на переход во флорентийский клуб. Однако руководство «Вулверхэмптона» сделало выбор в пользу другого предложения, согласившись на продажу игрока турецкому «Трабзонспору».

Решение клуба вызвало резкую реакцию со стороны Арокодаре. Во время одной из тренировок форвард устроил своеобразную акцию протеста: он сел прямо на газон и отказался продолжать занятие, требуя отпустить его в «Фиорентину». Из-за инцидента тренировочный процесс оказался нарушен.

Пока неизвестно, как руководство «Вулверхэмптона» намерено урегулировать ситуацию. Также не сообщается, изменится ли позиция клуба относительно возможного перехода игрока в итальянскую команду.

Минувший сезон оказался непростым как для самого Арокодаре, так и для «Вулверхэмптона». Нападающий принял участие в 38 матчах во всех турнирах, записав на свой счёт шесть голов и две результативные передачи. Однако этих показателей оказалось недостаточно, чтобы помочь команде сохранить место в элитном дивизионе.

По итогам сезона-2025/2026 «Вулверхэмптон» покинул английскую Премьер-лигу и следующий чемпионат проведёт в Чемпионшипе. На фоне вылета клуба неопределённость вокруг будущего Арокодаре лишь усиливается, а его возможный уход остаётся одной из самых обсуждаемых тем летнего трансферного окна.