«Челси» готовит дорогой трансфер: защитник сборной Франции уже сказал «да»

Дата публикации: 23-07-2026 08:46

Лондонский «Челси» приблизился к подписанию центрального защитника «Кристал Пэлас» и сборной Франции Максанса Лакруа. Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, переговоры между клубами находятся в активной стадии, а сам футболист уже выразил готовность сменить команду и присоединиться к «синим».

По данным источника, руководство «Челси» сохраняет уверенность, что сделка будет успешно завершена. Представители обоих клубов продолжают прямые контакты, обсуждая финансовые условия трансфера и детали соглашения, чтобы достичь компромисса, который устроит все стороны.

При этом «Кристал Пэлас» не намерен отпускать одного из своих ключевых игроков по заниженной цене. Ранее сообщалось, что лондонский клуб рассчитывает выручить за французского защитника сумму, превышающую 65 миллионов евро — именно столько «Тоттенхэм» этим летом заплатил «Брайтону» за нидерландского центрбека Яна Паула ван Хекке.

26-летний Лакруа провёл впечатляющий сезон, сыграв 55 матчей во всех турнирах. За это время французский футболист записал на свой счёт три забитых мяча и три голевые передачи, подтвердив статус одного из самых надёжных центральных защитников английской Премьер-лиги.

Контракт Максанса Лакруа с «Кристал Пэлас» действует до июня 2029 года, а его текущая рыночная стоимость, по оценке портала Transfermarkt, составляет 50 миллионов евро. Минувшим летом защитник также представлял сборную Франции на чемпионате мира 2026 года, где принял участие в трёх матчах, однако результативными действиями не отметился.