Удар по «Манчестер Сити»: Родри готовится к серьёзной операции на позвоночнике

Дата публикации: 23-07-2026 08:50

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри в ближайшее время перенесёт операцию на позвоночнике. Об этом сообщает The Athletic.

По данным источника, медицинское обследование показало, что без хирургического вмешательства восстановить здоровье футболиста невозможно. При этом точные сроки реабилитации 30-летнего испанца пока не называются — врачи смогут дать прогноз лишь после проведения операции.

Новость может серьёзно повлиять на трансферные планы мадридского «Реала». Ранее СМИ сообщали, что испанский гранд продолжает переговоры с «Манчестер Сити» о возможном переходе Родри, однако необходимость длительного восстановления способна изменить ситуацию вокруг потенциальной сделки.

Несмотря на проблемы со здоровьем, прошедший сезон стал успешным для испанского хавбека. Родри провёл 33 матча во всех турнирах за «Манчестер Сити», забил два мяча и помог команде добиться высоких результатов. Кроме того, в составе сборной Испании он выиграл чемпионат мира 2026 года, а по итогам турнира был признан его лучшим игроком.

По оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Родри составляет 55 миллионов евро. Теперь главной задачей для футболиста станет успешное восстановление после операции и возвращение на поле.