Ираола: «Ливерпулю» пока не хватает сил на все 90 минут

Дата публикации: 10-08-2026 23:54

«Ливерпуль» пока не готов проводить на высоком уровне весь матч. Главный тренер команды Андони Ираола связал поражение от «Монако» со степенью готовности футболистов.

Мерсисайдцы неплохо провели первую половину встречи, но после перерыва инициативу перехватил соперник. В итоге «Монако» победил со счетом 3:2.

Ираола считает, что похожая ситуация уже возникала в товарищеской игре с «Лидс Юнайтед». По словам специалиста, команда способна хорошо выглядеть на отдельных отрезках, но пока не выдерживает нужный темп все 90 минут.

Сказывалась и разная физическая готовность футболистов. Для некоторых игроков встреча с «Монако» стала лишь первой или второй после возвращения из отпуска. Тренер считает, что в этом плане команда все же проявила себя неплохо.

Теперь «Ливерпулю» предстоит продолжить работу на тренировках. Ираола признал, что усталость пока наступает слишком быстро, однако видит в прошедшей встрече не только отрицательные моменты. Слова тренера приводит пресс-служба английского клуба.