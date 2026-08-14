Определились участники следующего раунда Лиги конференций: результаты матчей 13 августа

Дата публикации: 14-08-2026 10:06

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Вечером 13 августа завершилась основная часть ответных матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2026/2027. По итогам встреч определились участники следующей стадии турнира.

Одним из самых заметных событий стал второй успех «Андерлехта» над ПАОКом. Бельгийцы дома выиграли со счётом 3:2 и прошли греческую команду после победы 1:0 в первой встрече. За хозяев отличился украинский нападающий Даниил Сикан. У ПАОКа результативной передачей отметился бразилец Тайсон, ранее выступавший за «Металлист» и «Шахтёр».

«Бенфика» после разгрома «Хартс» в первом матче спокойно довела противостояние до конца. На выезде португальцы сыграли 1:1, а общий счёт двух встреч составил 7:2. Георгий Судаков провёл на поле 64 минуты, тогда как Анатолий Трубин остался в запасе.

«Университатя Крайова» тоже пробилась дальше. Румынский клуб во второй встрече оказался сильнее КуПС — 2:1. Первый матч завершился со счётом 1:1. Украинский защитник Александр Романчук отыграл весь поединок, а его соотечественник Павел Исенко не попал в заявку из-за травмы.

Не обошлось без неожиданного результата в противостоянии «Викингура Рейкьявик» и «Туна». Исландская команда победила 3:2, но этого оказалось недостаточно после поражения 0:3 в первой игре. Швейцарский клуб сохранил преимущество по сумме двух матчей.

«Пафос» и «РБ Зальцбург» устроили настоящую перестрелку. Команды забили по три мяча, а встреча завершилась со счётом 3:3. Австрийцы сохранили преимущество после домашней победы 1:0.

В других матчах «Бешикташ» снова обыграл «Градец-Кралове» — 1:0, «Гурник» и «Ференцварош» разошлись миром — 1:1, а «Омония» победила «Линкольн Ред Импс» со счётом 1:0. «Маккаби» из Тель-Авава уступил ЦСКА София 1:3, но прошёл дальше благодаря крупной домашней победе 3:0.

«Ягеллония» удержала преимущество в противостоянии с «Рейнджерс». В ответной встрече команды сыграли 1:1, а польский клуб прошёл дальше после победы 2:1 в первом матче.

Самой результативной игрой вечера стал матч «Эгнатии» и «Шемрок Роверс». Албанский клуб разгромил соперника со счётом 5:1, однако после поражения 1:3 в первой встрече именно он продолжит выступление в турнире.

Матч между КИ «Клаксвик» и «Лехом» перенесли на 14 августа из-за неблагоприятных погодных условий. В первом поединке польская команда победила со счётом 1:0.

Матчи следующего квалификационного раунда Лиги Европы состоятся 20 и 27 августа. Финал турнира запланирован на 26 мая 2027 года — решающая встреча пройдет во Франкфурте на стадионе «Вальдштадион».