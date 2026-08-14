«Арсенал» узнал условия возможного трансфера Осимхена

Дата публикации: 14-08-2026 09:56

Виктор Осимхен оказался среди игроков, которыми интересуется «Арсенал». Лондонский клуб уже затронул тему возможного перехода нигерийского нападающего в разговоре с «Галатасараем».

Переговоры изначально касались другого футболиста. «Канониры» обсуждали с турецкой стороной возможный трансфер Габриэла Мартинелли, однако в ходе контактов речь зашла и об Осимхене. Об этом пишет The Telegraph.

Пока неизвестно, станет ли 27-летний форвард полноценной трансферной целью «Арсенала». Лондонцы лишь обсудили возможность сделки, не переходя к конкретным условиям.

Прошлый сезон Осимхен провёл весьма результативно. На его счету 22 гола и восемь результативных передач в 33 матчах во всех турнирах.

«Галатасарай» оформил полноценный переход нигерийца 31 июля 2025 года. Контракт рассчитан на четыре года, а турецкий клуб заплатил за нападающего €75 млн. Эта сумма стала рекордной для Суперлиги Турции.