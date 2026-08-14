Ферран Торрес перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ» за €50 млн

Дата публикации: 14-08-2026 09:54

Ферран Торрес продолжит карьеру во Франции. Испанский нападающий покидает «Барселону» и становится игроком «ПСЖ».

Сделка между клубами уже подтверждена. Парижане выплатят каталонцам €50 млн за трансфер 26-летнего форварда. Об этом сообщил Фабрицио Романо в социальной сети X.

Торрес хотел перейти именно в «ПСЖ», поэтому другие варианты продолжения карьеры даже не рассматривал. Клубы несколько дней обсуждали условия сделки, после чего пришли к окончательной договорённости.

Контракт испанца с «Барселоной» был рассчитан до лета следующего года, поэтому каталонцы решили воспользоваться возможностью получить компенсацию за футболиста.

Последним крупным турниром Торреса в составе сборной Испании стал чемпионат мира — 2026. В финале против Аргентины именно его гол в дополнительное время принёс испанцам победу со счётом 1:0.