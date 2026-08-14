Шевалье может покинуть «ПСЖ» до закрытия трансферного окна

Дата публикации: 14-08-2026 10:00

Люка Шевалье оказался в непростой ситуации в «ПСЖ». Французский голкипер потерял место в основном составе, а до закрытия летнего трансферного окна его будущее в парижском клубе может измениться.

Сам 24-летний вратарь пока не собирается требовать трансфер. Как пишет Footmercato со ссылкой на L’Équipe, Шевалье предпочитает остаться в команде и бороться за игровое время.

Однако окончательное решение может оказаться не за футболистом. Руководство «ПСЖ» способно сообщить ему о необходимости найти новый клуб до завершения трансферного окна.

Положение Шевалье осложняет сразу несколько обстоятельств. Он уступил конкуренцию российскому голкиперу Матвею Сафонову, а в Париже еще рассматривают вариант с приглашением Дзиона Судзуки из «Пармы».

Если японец действительно пополнит состав «ПСЖ», конкуренция за место в воротах станет еще серьезнее. Поэтому французу придется либо продолжать борьбу внутри команды, либо искать возможность получать регулярную игровую практику в другом клубе.