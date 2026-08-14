Хвича Кварацхелия сменит агента и станет клиентом Муссы Сиссоко

Дата публикации: 14-08-2026 09:58

Хвича Кварацхелия определился с новым представителем. Грузинский вингер «ПСЖ» договорился о сотрудничестве с Муссой Сиссоко, который представляет интересы его одноклубника Усмана Дембеле.

О переходе футболиста к новому агенту сообщил Фабрицио Романо в социальной сети X. По словам инсайдера, стороны уже согласовали условия будущего сотрудничества.

Предыдущий агент Кварацхелии Мамука Джугели прекратил работу с игроком в апреле 2026 года. После этого 25-летнему футболисту предстояло выбрать нового представителя.

Кварацхелия выступает за «ПСЖ» с января 2025 года. В минувшем сезоне он провел 48 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 11 результативных передач.

Контракт грузинского футболиста с парижским клубом действует до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в €140 млн.