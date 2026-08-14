«Ковентри» хочет арендовать Мудрика у «Челси»

Дата публикации: 14-08-2026 10:09

Михаил Мудрик может продолжить карьеру в другом клубе английской Премьер-лиги. Вингер «Челси» заинтересовал «Ковентри», который недавно вернулся в элитный дивизион.

Главный тренер команды Фрэнк Лэмпард уже работал с украинцем в «Челси» и хотел бы снова получить его в своем распоряжении. «Ковентри» рассматривает вариант с арендой 25-летнего футболиста.

В Лондоне готовы к временному уходу Мудрика. «Челси» рассчитывает отправить игрока в команду, где он сможет регулярно выходить на поле и постепенно набирать оптимальные кондиции после длительной паузы.

Сам украинец заинтересован именно в продолжении карьеры в Англии. Ранее Мудрик дал согласие на аренду и предпочел бы не менять чемпионат.

При этом «Ковентри» сейчас считается главным претендентом на футболиста. Лэмпард хорошо знаком с возможностями Мудрика и ранее положительно отзывался о его скорости, дриблинге и способности завершать атаки.

Вопрос о переходе пока не закрыт. «Челси» продолжает рассматривать предложения, а окончательное решение по будущему Мудрика ожидается ближе к завершению трансферного окна.