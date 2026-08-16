Мусиале стало плохо сразу после забитого мяча в товарищеской игре «Баварии»

Дата публикации: 16-08-2026 12:12

Джамал Мусиала оказался в центре внимания уже после своего гола в товарищеском матче «Баварии» с «РБ Лейпциг». На 83-й минуте встречи 23-летнему футболисту стало плохо, и он потерял сознание прямо на поле.

Падения удалось избежать. Исмаэль Сайбари первым заметил состояние партнёра и успел подхватить его. Мусиала не рухнул на газон, а медицинская бригада сразу приступила к оказанию помощи.

Несколько минут футболисту понадобилось, чтобы прийти в себя. После этого он смог самостоятельно уйти с поля. Вместо него на последних минутах встречи появился Бара Ндиайе.

О состоянии Мусиалы после матча высказался спортивный директор «Баварии» Макс Эберль. Руководитель дал понять, что поводов для серьёзного беспокойства нет.

«С ним всё в порядке, и это самое главное», — сказал Эберль, слова которого приводит Bild.

Сама встреча завершилась победой мюнхенского клуба со счётом 3:1. Мусиала успел отметиться забитым мячом, однако именно эпизод с его потерей сознания стал главным событием концовки матча.