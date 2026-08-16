«Интер Майами» Месси потерпел разгромное поражение в матче с «Нэшвиллом»

Дата публикации: 16-08-2026 12:15

«Интер Майами» не сумел увезти очки из Нэшвилла. Хозяева провели один из самых результативных матчей сезона и отправили в ворота соперника четыре мяча — встреча завершилась со счётом 4:1.

Теласко Сеговия забил единственный гол гостей. Передачу ему отдал Лионель Месси. Для аргентинца матч складывался непросто: на 23-й минуте он получил возможность отличиться с пенальти, но не смог переиграть вратаря.

«Нэшвилл» ответил четырьмя голами. В протоколе оказались Энди Нахар, Хани Мухтар, оформивший дубль, и Сэм Сарридж.

После этой игры «Нэшвилл» с 19 матчами занимает первое место в общей турнирной таблице МЛС. «Интер Майами» Месси находится в пяти очках от лидера.

Следующий тур команды проведут 20 августа. «Нэшвилл» отправится в гости к «Нью-Йорк Ред Буллз», а «Интер Майами» сыграет на выезде против «Филадельфии Юнион».