«Реал» не выполнил два желания Моуринью перед новым сезоном

Дата публикации: 16-08-2026 12:17

Состав «Реала» пока не полностью устраивает Жозе Моуринью. Португальский тренер рассчитывает ещё на два приобретения, которые должны закрыть проблемные позиции в его команде.

В первую очередь речь идёт о центральном защитнике с левой ведущей ногой. Моуринью особенно нравится Алессандро Бастони из «Интера». Миланский клуб готов расстаться с футболистом за €70 млн.

Второй запрос тренера связан с центром поля. Португалец ищет полузащитника, который способен много работать, поддерживать высокий темп и одинаково полезно действовать на разных участках поля.

Изначально одним из вариантов для «Реала» был Родри из «Манчестер Сити». На его трансфер мадридский клуб был готов выделить €70 млн. Однако испанец выбрал «Барселону», из-за чего планы «сливочных» пришлось пересмотреть.

Теперь Моуринью ориентируется на футболиста профиля Мортена Юльманна. Датчанин нынешним летом перебрался в мадридский «Атлетико». Именно такой «тотальный» полузащитник, способный выдерживать высокий ритм матчей, нужен тренеру.

О желании Моуринью усилить обе позиции пишет Sport.es. При этом кадровые планы «Реала» ещё могут измениться до закрытия трансферного окна.