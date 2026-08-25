«Он изменил футбол»: Это’О поддержал Инфантино после критики его проекта

Дата публикации: 25-08-2026 14:01

Президент Федерации футбола Камеруна Самюэль Это’О поддержал Джанни Инфантино на фоне критики проекта FIFA Forward Enterprise.

По словам Это’О, нынешний конфликт вокруг инициативы ФИФА во многом связан с предстоящими выборами президента организации. Камерунец считает, что Инфантино не совершил ничего предосудительного и заслуживает поддержки за работу на посту главы мирового футбола.

«Я не думаю, что президент Джанни Инфантино сделал что-то неправильно. Я считаю, что вся эта ситуация связана с предстоящими выборами. Всё происходит из-за приближающихся выборов — вот и всё», — заявил Это’О.

Бывший форвард также отметил изменения, произошедшие в мировом футболе при Инфантино. По его мнению, расширение чемпионата мира позволило большему числу стран получить возможность участвовать в главном футбольном турнире.

Отдельно Это’О подчеркнул влияние программ ФИФА на развитие африканского футбола. Он считает, что благодаря поддержке организации национальные федерации континента получили дополнительные возможности для роста.

«Он помог нашему континенту. Он помог нашим федерациям развиваться гораздо быстрее, и мы должны это признать. Мы должны ценить то, что он сделал, и поддерживать его за всё, что он сделал до этого момента», — сказал Это’О.

FIFA Forward Enterprise — проект коммерческой структуры, которую ФИФА планировала создать для управления частью коммерческих активов организации. Речь шла о спонсорских, медиаправах и билетных правах на чемпионаты мира. Оценочная стоимость компании могла составить около $20 млрд, при этом ФИФА рассматривала возможность продажи доли частным инвесторам.