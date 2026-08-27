«Твенте» забил трижды в дополнительное время и выбил «Карабах» из Лиги конференций

Дата публикации: 27-08-2026 22:09

«Твенте» совершил впечатляющий камбэк в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА. Нидерландская команда на выезде разгромила азербайджанский «Карабах» со счётом 4:1 и по итогам двух встреч завоевала путёвку в общий этап турнира.

Встреча прошла на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку. После первого тайма счёт оставался 0:0, а вскоре после перерыва хозяева получили ещё один повод поверить в выход дальше. На 59-й минуте полузащитник «Карабаха» Кади Боржес отправил мяч в ворота «Твенте».

Нидерландцам необходимо было отыгрываться после поражения в первой игре со счётом 0:1. На 79-й минуте Марко Пьяца восстановил равновесие в ответной встрече, однако этого результата «Твенте» всё ещё было недостаточно для прохода.

Развязка основного времени оказалась драматичной. На второй добавленной минуте защитник гостей Макс Брюнс забил второй мяч «Твенте» и сравнял счёт по сумме двух матчей. После этого командам пришлось продолжить борьбу в дополнительное время.

Уже на 94-й минуте нидерландский клуб вышел вперёд в Баку. Ваут Вегорст воспользовался моментом и забил третий мяч своей команды, полностью перевернув ситуацию в противостоянии.

«Карабах» оказался в крайне сложном положении и дополнительно осложнил себе задачу на 106-й минуте. Полузащитник Марко Янкович получил красную карточку, после чего азербайджанцы остались в меньшинстве.

Поставить точку в матче «Твенте» смог на 114-й минуте. Юнес Таха забил четвёртый гол гостей, превратив победу нидерландской команды в разгромную.

Таким образом, «Карабах», выигравший первый матч со счётом 1:0, не сумел удержать преимущество. «Твенте» отыгрался в ответной встрече, забил четыре мяча и по сумме двух матчей пробился в общий этап Лиги конференций.