Тренер «Лиона» набросился на Гендузи, после чего началась массовая драка

Дата публикации: 27-08-2026 13:55

Ответный матч квалификации Лиги чемпионов между «Фенербахче» и «Лионом» завершился не только футбольными событиями. После финального свистка в подтрибунном помещении произошла потасовка, в центре которой оказался полузащитник турецкой команды Маттео Гендузи.

Как сообщает Daily Mail, конфликт начался после того, как Гендузи направлялся в сторону раздевалок. На видео, снятом с трибун и появившемся в интернете, видно, как тренер вратарей «Лиона» Антонио Феррейра выходит из подтрибунной зоны и, предположительно, пытается атаковать футболиста ногой в прыжке.

После этого ситуация быстро вышла из-под контроля. К месту конфликта направились игроки и сотрудники обеих команд. В тоннеле началась массовая потасовка, участники которой попытались выяснить отношения уже за пределами поля.

На кадрах также видно, что Феррейру прижали к стене, после чего в его сторону последовало несколько ударов. Сотрудникам службы безопасности пришлось вмешаться. Они удерживали футболистов и представителей тренерских штабов, пытаясь разнять участников конфликта и не допустить его дальнейшего развития.

Поведение Гендузи также стало одной из причин напряжённости после встречи. Ранее сообщалось, что французский полузащитник провоцировал болельщиков «Лиона» после завершения матча.

Сам футболист впоследствии объяснил свои действия. Гендузи заявил, что на протяжении игры подвергался оскорблениям со стороны фанатов французского клуба. По словам игрока, болельщики «Лиона» затрагивали в своих выкриках его семью.

Матч завершился победой «Фенербахче» со счётом 2:1. Однако после финального свистка внимание оказалось приковано уже не к результату встречи, а к событиям возле раздевалок.

Теперь эпизод с участием Гендузи и Феррейры может получить продолжение. На данный момент опубликованные кадры позволяют увидеть сам момент конфликта и последующую массовую потасовку, однако окончательная оценка действий участников может зависеть от дополнительных материалов и решений соответствующих футбольных органов.