«Недовольны? Хет-трик»: Мбаппе обратился к хейтерам после разгрома «Реала»

Дата публикации: 27-08-2026 13:52

Килиан Мбаппе нашёл способ ответить своим критикам после первого матча «Реала» в чемпионате Испании сезона-2026/2027. Французский форвард трижды поразил ворота «Реала Сосьедада», а после финального свистка опубликовал короткое сообщение в социальных сетях.

«Недовольны? Хет-трик», — написал Мбаппе на своей странице.

Нападающий стал главным героем встречи, в которой мадридцы победили со счётом 4:1. Благодаря трём голам Мбаппе сразу возглавил список лучших снайперов Ла Лиги нового сезона.

Матч в Сан-Себастьяне оказался значимым для француза ещё и по другой причине. Мбаппе преодолел отметку в 100 результативных действий за «Реал». Теперь в его статистике 105 матчей за мадридский клуб, 89 забитых мячей и 12 результативных передач.

Таким образом, на счету форварда уже 101 результативное действие в составе «сливочных». При этом значительную часть этой цифры Мбаппе оформил непосредственно голами — его показатель результативности достиг 89 мячей.

Старт нового чемпионата для нападающего получился максимально убедительным. Вместо длинного ответа критикам Мбаппе ограничился несколькими словами, сославшись на результат, который он показал непосредственно на поле.

Следующую игру «Реал» проведёт 30 августа. Мадридцы примут на своём поле «Малагу». У «Реала Сосьедада» ближайший матч состоится на день раньше: 29 августа команда сыграет дома с «Эспаньолом».

После первого тура Мбаппе уже оказался во главе бомбардирской гонки, а «Реал» начал сезон с крупной победы. Для самого француза встреча с «Сосьедадом» стала ещё одним заметным эпизодом в его карьере в Мадриде — теперь на его счету более 100 результативных действий за клуб.