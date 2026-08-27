Лига чемпионов-2026/2027: полный состав четырёх корзин перед жеребьёвкой

Дата публикации: 27-08-2026 13:59

Перед жеребьёвкой общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027 окончательно сформировались все четыре корзины. Церемония состоится в четверг, 27 августа, после чего участники турнира получат полный календарь соперников.

В обновлённом формате каждый клуб проведёт по две встречи с командами из каждой корзины. Таким образом, на общем этапе участникам предстоит сыграть с представителями всех четырёх групп посева.

Наиболее статусные команды собраны в первой корзине. В неё вошли «ПСЖ», «Бавария», мадридский «Реал», «Ливерпуль», «Интер», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Барселона» и мадридский «Атлетико».

Во второй корзине оказались дортмундская «Боруссия», «Рома», лиссабонский «Спортинг», «Астон Вилла», «Порту», «Манчестер Юнайтед», «Брюгге», «Бетис» и ПСВ.

Третью группу составили «Фейеноорд», «Лилль», «Будё-Глимт», «Наполи», «РБ Лейпциг», «Вильярреал», «Шахтёр», «Галатасарай» и «Фенербахче».

В четвёртую корзину попали «Штутгарт», «Комо», «Ланс», пражская «Славия», ЛАСК, «Сабах», АЕК, «Слован» и «Викинг».

Всего в общем этапе выступят 36 клубов. 29 из них получили путёвки напрямую, ещё семь команд прошли квалификацию. Последними участниками основной стадии стали «Фенербахче», АЕК, «Викинг» и «Слован», которые преодолели квалификационные раунды.

По итогам общего этапа турнир продолжат 24 команды. Восемь лучших клубов таблицы сразу попадут в 1/8 финала. Участники, занявшие позиции с девятой по 26-ю, сыграют дополнительный раунд за право выйти в следующий этап.

Для команд, расположенных в нижней части таблицы, борьба будет особенно жёсткой: места с 27-го по 36-е не позволят продолжить выступление в Лиге чемпионов.

Таким образом, уже 27 августа участники узнают весь набор соперников по общему этапу. Особый интерес вызовет распределение матчей для представителей первой корзины, которые получат по две игры против команд из каждой из четырёх групп.