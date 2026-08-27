«ПСЖ» готов расстаться с Забарным и ищет нового защитника в АПЛ

Дата публикации: 27-08-2026 14:03

Парижский «ПСЖ» может расстаться с украинским защитником Ильёй Забарным ещё до завершения трансферного окна. Об этом заявил французский журналист Даниэль Риоло, который утверждает, что клуб рассматривает продажу футболиста как один из вариантов для освобождения места под нового игрока обороны.

По словам журналиста, кадровые изменения в линии защиты парижан ещё не завершены. Руководство клуба рассчитывает приобрести нового центрального защитника, однако перед этим хочет решить вопрос с Забарным.

«Завершение трансферного окна будет насыщенным для «ПСЖ», поскольку новый защитник обязательно прибудет. Мы стараемся избавиться от Ильи Забарного, чтобы приобрести защитника.

Вероятно, это будет игрок из Премьер-лиги, не получающий много игрового времени. Для «ПСЖ» последняя неделя трансферного окна просто не может быть безлюдной», — сказал Риоло в эфире программы After Foot.

Таким образом, будущее украинца в парижской команде оказалось под вопросом. Если «ПСЖ» действительно удастся договориться о продаже Забарного, клуб намерен направить освободившиеся ресурсы на приобретение другого защитника.

При этом Риоло не назвал конкретного футболиста, которого парижане хотели бы видеть в составе. Журналист лишь отметил, что потенциальный новичок может выступать в английской Премьер-лиге и при этом не иметь стабильной игровой практики в своей нынешней команде.

Для Забарного ситуация выглядит особенно неоднозначно. Украинец недавно оказался в центре внимания французского журналиста: ранее Риоло уже выступал с жёсткой критикой в адрес защитника. Теперь же он сообщил о возможной продаже футболиста.

До закрытия трансферного окна «ПСЖ» предстоит принять решение по составу обороны. Если информация Риоло подтвердится, Забарный может покинуть Париж, а чемпион Франции попробует оперативно найти ему замену в английском чемпионате.