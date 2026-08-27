УЕФА заявил о поиске кандидата против Инфантино на выборах главы ФИФА

Дата публикации: 27-08-2026 22:11

УЕФА намерен принять участие в формировании нового руководства ФИФА и не исключает поддержки другого кандидата на выборах президента организации. Очередное голосование за главу мирового футбола состоится в марте 2027 года.

В заявлении, опубликованном на официальном сайте УЕФА, европейская организация дала понять, что не считает нынешнюю ситуацию вокруг Джанни Инфантино исправимой за счёт отдельных решений или обещаний провести реформы.

«Доверие, необходимое для осуществления полномочий президента ФИФА, было подорвано и не может быть восстановлено простым отзывом одного предложения, заверениями или обещаниями реформ постфактум. Мировому футболу теперь нужно новое руководство, способное восстановить это доверие», — говорится в заявлении.

УЕФА сообщил, что продолжит консультации с другими конфедерациями, национальными ассоциациями и представителями футбольного сообщества. В европейской организации отдельно упомянули болельщиков, игроков, клубы и лиги.

При этом в УЕФА готовы перейти от обсуждений к конкретным действиям, если Инфантино решит вновь баллотироваться на пост президента ФИФА. Европейская организация намерена совместно с партнёрскими конфедерациями найти другого претендента и предложить его национальным ассоциациям.

«Если действующий президент ФИФА всё же будет добиваться нового мандата, УЕФА объединит усилия с партнёрскими конфедерациями, чтобы предложить ассоциациям-членам достойную альтернативу», — отметили в организации.

В УЕФА также затронули финансовую сторону деятельности ФИФА. Согласно заявлению, организация располагает резервами в миллиарды долларов, которые европейская конфедерация считает средствами ассоциаций-членов.

УЕФА намерен вместе с другими конфедерациями изучить возможность использования части этих резервов для финансирования проектов в интересах национальных ассоциаций. При этом европейская сторона подчёркивает, что финансовая устойчивость самой ФИФА должна быть сохранена.

На этом фоне УЕФА поставил под сомнение необходимость привлечения ФИФА внешних инвесторов для увеличения финансирования программ развития.

Таким образом, европейская организация фактически объявила о готовности участвовать в поиске альтернативы Инфантино. Если действующий президент ФИФА решит добиваться нового срока полномочий, против него может сформироваться объединённая позиция нескольких конфедераций. Выборы президента ФИФА запланированы на март 2027 года.