«Атлетико» открыл дверь для ухода Альвареса, но исключил трансфер в «Барселону»

Дата публикации: 27-08-2026 22:12

«Атлетико» не станет препятствовать уходу Хулиана Альвареса, если сам аргентинский нападающий решит покинуть мадридский клуб. Однако один из вариантов продолжения карьеры для форварда руководство команды уже исключило — речь идёт о переходе в «Барселону».

Позицию клуба обозначил генеральный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин. По его словам, мадридцы хотели бы сохранить 26-летнего футболиста, но готовы рассматривать другие варианты, если игрок примет решение об уходе.

«Я мечтаю, чтобы Хулиан остался в «Атлетико», если он этого захочет. Но если он захочет покинуть клуб, мы будем искать альтернативу, но только не в «Барселону», — сказал Хиль Марин в интервью Movistar.

При этом функционер дал понять, что ситуация вокруг Альвареса сейчас непростая. По словам Хиль Марина, нападающий сильно расстроен из-за действий людей, которые, как считает руководитель «Атлетико», ввели его в заблуждение.

«У Хулиана дела идут неважно, он очень расстроен, потому что нашлись люди, которые взяли на себя смелость обмануть и запутать его», — заявил генеральный директор мадридского клуба.

Интерес к аргентинцу проявляет «Барселона», однако переговоры между каталонцами и «Атлетико» по этому поводу не состоятся. Хиль Марин подчеркнул, что решение руководства является окончательным.

«Мы не собираемся вести переговоры с «Барселоной». Это твёрдое решение», — добавил он.

Таким образом, позиция «Атлетико» по будущему Альвареса разделена на две части. Мадридский клуб хотел бы сохранить форварда, но при желании самого игрока уйти готов искать ему новую команду. При этом вариант с «Барселоной» руководство принципиально рассматривать не намерено.

Теперь дальнейшее развитие ситуации во многом зависит от решения самого Альвареса. Если аргентинец действительно захочет покинуть «Атлетико», мадридцам предстоит найти нового нападающего, но переход в «Барселону», судя по словам Хиль Марина, исключён независимо от обстоятельств.