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Лига чемпионов-2026/2027: полный список соперников всех 36 команд

Дата публикации: 27-08-2026 22:19

 

Жеребьёвка общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027 состоялась 27 августа в Монако. Все 36 участников получили по восемь соперников — четыре матча дома и четыре в гостях.

«ПСЖ»

  • «Барселона» — дома
  • «Манчестер Сити» — в гостях
  • «Рома» — дома
  • «Астон Вилла» — в гостях
  • «Галатасарай» — дома
  • «Вильярреал» — в гостях
  • «Слован» — дома
  • «Комо» — в гостях

«Бавария»

  • «Арсенал» — дома
  • «Атлетико» — в гостях
  • «Бетис» — дома
  • «Манчестер Юнайтед» — в гостях
  • «Буде-Глимт» — дома
  • «Лилль» — в гостях
  • «Славия» — дома
  • «Викинг» — в гостях

«Реал»

  • «Интер» — дома
  • «Арсенал» — в гостях
  • ПСВ — дома
  • «Рома» — в гостях
  • «РБ Лейпциг» — дома
  • «Шахтёр» — в гостях
  • ЛАСК — дома
  • АЕК — в гостях

«Ливерпуль»

  • «Атлетико» — дома
  • «Интер» — в гостях
  • «Порту» — дома
  • «Брюгге» — в гостях
  • «Вильярреал» — дома
  • «Фенербахче» — в гостях
  • «Ланс» — дома
  • ЛАСК — в гостях

«Интер»

  • «Ливерпуль» — дома
  • «Реал» — в гостях
  • «Брюгге» — дома
  • «Боруссия» Дортмунд — в гостях
  • «Шахтёр» — дома
  • «Фейеноорд» — в гостях
  • «Штутгарт» — дома
  • «Слован» — в гостях

«Манчестер Сити»

  • «ПСЖ» — дома
  • «Барселона» — в гостях
  • «Спортинг» — дома
  • «Порту» — в гостях
  • «Наполи» — дома
  • «РБ Лейпциг» — в гостях
  • АЕК — дома
  • «Ланс» — в гостях

«Арсенал»

  • «Реал» — дома
  • «Бавария» — в гостях
  • «Боруссия» Дортмунд — дома
  • «Бетис» — в гостях
  • «Лилль» — дома
  • «Наполи» — в гостях
  • «Сабах» — дома
  • «Славия» — в гостях

«Барселона»

  • «Манчестер Сити» — дома
  • «ПСЖ» — в гостях
  • «Астон Вилла» — дома
  • «Спортинг» — в гостях
  • «Фейеноорд» — дома
  • «Галатасарай» — в гостях
  • «Комо» — дома
  • «Сабах» — в гостях

«Атлетико»

  • «Бавария» — дома
  • «Ливерпуль» — в гостях
  • «Манчестер Юнайтед» — дома
  • ПСВ — в гостях
  • «Фенербахче» — дома
  • «Буде-Глимт» — в гостях
  • «Викинг» — дома
  • «Штутгарт» — в гостях


В новом формате команды снова не распределяли по группам: все 36 участников составят единую таблицу, а каждый клуб проведёт по восемь матчей с разными соперниками — четыре дома и четыре на выезде.

Восемь лучших команд общего этапа напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют в стыковом раунде. Остальные участники завершат выступление в еврокубках.

Для российских болельщиков жеребьёвка получилась особенно интересной. В главном клубном турнире Европы продолжит выступать Матвей Сафонов, дебютирует в составе «Галатасарая» Алексей Батраков, а Никита Хайкин снова сыграет в Лиге чемпионов за «Буде-Глимт». Причём Сафонов и Батраков встретятся друг с другом.

Батраков приедет к Сафонову

«Галатасарай» получил весьма привлекательный календарь. В Стамбуле турецкая команда примет «Барселону», «Астон Виллу», «Фейеноорд» и «Штутгарт». Выездные встречи предстоят с «ПСЖ», «Спортингом», «Лиллем» и АЕКом.

Главным матчем для российских поклонников станет поездка Батракова в Париж. Полузащитнику предстоит потенциальная встреча с Сафоновым, который защищает ворота «ПСЖ».

Сам переход Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай» стал одним из самых заметных российских трансферов лета. Турецкий клуб заплатил за 21-летнего футболиста € 25 млн. Теперь хавбек получит возможность проверить себя на уровне Лиги чемпионов.

При этом календарь выглядит для «Галатасарая» достаточно сбалансированным. «Барселона» и «ПСЖ» явно относятся к самым серьёзным соперникам, «Астон Вилла» также способна создать проблемы. Однако в остальных матчах турецкий чемпион вполне может рассчитывать на очки.

Сафонову предстоят матчи с грандами

«ПСЖ» получил более тяжёлый набор соперников. Парижане сыграют дома с «Барселоной», «Ромой», «Галатасараем» и «Слованом», а в гостях встретятся с «Манчестер Сити», «Астон Виллой», «Вильярреалом» и «Комо».

Особое внимание будет приковано к противостояниям с «Барселоной» и «Манчестер Сити». При этом у Сафонова может оказаться немало работы и в других встречах.

«ПСЖ» остаётся одним из главных претендентов на победу в турнире. Парижане два сезона подряд не входили в первую восьмёрку общего этапа, однако оба раза успешно проходили стыки и в итоге добирались до финала.

Поэтому для команды Луиса Энрике главное — не обязательно занять первое место, а уверенно попасть в плей-офф. При этом матчи с «Сити», «Барселоной» и «Астон Виллой» станут серьёзной проверкой для обороны парижан.

Хайкин снова сыграет с грандами

Наиболее сложная жеребьёвка досталась «Буде-Глимт». Норвежский клуб примет «Атлетико», дортмундскую «Боруссию», «Лилль» и ЛАСК. В гостях команде предстоит встретиться с «Баварией», «Брюгге», «Наполи» и «Лансом».

Основным вратарём норвежцев остаётся Никита Хайкин. В прошлом сезоне «Буде-Глимт» набрал девять очков и занял 23-е место, после чего продолжил выступление в плей-офф.

Норвежцы уже доказали, что способны преподносить сюрпризы. В прошлом розыгрыше они обыграли «Манчестер Сити» со счётом 3:1, а затем дома разгромили «Спортинг» — 3:0. Поэтому встречи с «Атлетико» и «Боруссией» на своём поле вполне могут стать ещё одними яркими вечерами для Хайкина.

При этом борьба за попадание в топ-24 будет непростой. «Буде-Глимт» необходимо максимально использовать домашние матчи с ЛАСК и «Лиллем», а также постараться набрать очки в более сложных выездных встречах.

Самые интересные матчи

Жеребьёвка подарила болельщикам несколько принципиальных и статусных противостояний. Одним из самых заметных станет матч «Манчестер Юнайтед» — «Бавария» на «Олд Траффорд». Эти клубы связаны знаменитым финалом Лиги чемпионов 1999 года, когда англичане вырвали победу со счётом 2:1 благодаря двум голам в компенсированное время.

Не менее интересным обещает стать противостояние «Арсенала» и «Реала». Лондонский клуб является финалистом прошлого сезона, тогда как мадридцы остаются рекордсменами турнира с 15 победами.

Ещё одна большая вывеска — «ПСЖ» против «Барселоны». Действующий чемпион Европы встретится с одним из основных претендентов на трофей.

Кроме того, «Манчестер Сити» примет «ПСЖ», а «Барселона» сыграет с английским клубом уже на своём поле. Отдельного внимания заслуживает и матч «Реал» — «Интер». Для него есть особый сюжет: нынешний тренер мадридцев Жозе Моуринью в 2010 году привёл миланский клуб к победе в Лиге чемпионов.

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