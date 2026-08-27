Лига чемпионов-2026/2027: полный список соперников всех 36 команд

Дата публикации: 27-08-2026 22:19

Жеребьёвка общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027 состоялась 27 августа в Монако. Все 36 участников получили по восемь соперников — четыре матча дома и четыре в гостях.

«ПСЖ»

«Барселона» — дома

«Манчестер Сити» — в гостях

«Рома» — дома

«Астон Вилла» — в гостях

«Галатасарай» — дома

«Вильярреал» — в гостях

«Слован» — дома

«Комо» — в гостях

«Бавария»

«Арсенал» — дома

«Атлетико» — в гостях

«Бетис» — дома

«Манчестер Юнайтед» — в гостях

«Буде-Глимт» — дома

«Лилль» — в гостях

«Славия» — дома

«Викинг» — в гостях

«Реал»

«Интер» — дома

«Арсенал» — в гостях

ПСВ — дома

«Рома» — в гостях

«РБ Лейпциг» — дома

«Шахтёр» — в гостях

ЛАСК — дома

АЕК — в гостях

«Ливерпуль»

«Атлетико» — дома

«Интер» — в гостях

«Порту» — дома

«Брюгге» — в гостях

«Вильярреал» — дома

«Фенербахче» — в гостях

«Ланс» — дома

ЛАСК — в гостях

«Интер»

«Ливерпуль» — дома

«Реал» — в гостях

«Брюгге» — дома

«Боруссия» Дортмунд — в гостях

«Шахтёр» — дома

«Фейеноорд» — в гостях

«Штутгарт» — дома

«Слован» — в гостях

«Манчестер Сити»

«ПСЖ» — дома

«Барселона» — в гостях

«Спортинг» — дома

«Порту» — в гостях

«Наполи» — дома

«РБ Лейпциг» — в гостях

АЕК — дома

«Ланс» — в гостях

«Арсенал»

«Реал» — дома

«Бавария» — в гостях

«Боруссия» Дортмунд — дома

«Бетис» — в гостях

«Лилль» — дома

«Наполи» — в гостях

«Сабах» — дома

«Славия» — в гостях

«Барселона»

«Манчестер Сити» — дома

«ПСЖ» — в гостях

«Астон Вилла» — дома

«Спортинг» — в гостях

«Фейеноорд» — дома

«Галатасарай» — в гостях

«Комо» — дома

«Сабах» — в гостях

«Атлетико»

«Бавария» — дома

«Ливерпуль» — в гостях

«Манчестер Юнайтед» — дома

ПСВ — в гостях

«Фенербахче» — дома

«Буде-Глимт» — в гостях

«Викинг» — дома

«Штутгарт» — в гостях





В новом формате команды снова не распределяли по группам: все 36 участников составят единую таблицу, а каждый клуб проведёт по восемь матчей с разными соперниками — четыре дома и четыре на выезде.

Восемь лучших команд общего этапа напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют в стыковом раунде. Остальные участники завершат выступление в еврокубках.

Для российских болельщиков жеребьёвка получилась особенно интересной. В главном клубном турнире Европы продолжит выступать Матвей Сафонов, дебютирует в составе «Галатасарая» Алексей Батраков, а Никита Хайкин снова сыграет в Лиге чемпионов за «Буде-Глимт». Причём Сафонов и Батраков встретятся друг с другом.

Батраков приедет к Сафонову

«Галатасарай» получил весьма привлекательный календарь. В Стамбуле турецкая команда примет «Барселону», «Астон Виллу», «Фейеноорд» и «Штутгарт». Выездные встречи предстоят с «ПСЖ», «Спортингом», «Лиллем» и АЕКом.

Главным матчем для российских поклонников станет поездка Батракова в Париж. Полузащитнику предстоит потенциальная встреча с Сафоновым, который защищает ворота «ПСЖ».

Сам переход Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай» стал одним из самых заметных российских трансферов лета. Турецкий клуб заплатил за 21-летнего футболиста € 25 млн. Теперь хавбек получит возможность проверить себя на уровне Лиги чемпионов.

При этом календарь выглядит для «Галатасарая» достаточно сбалансированным. «Барселона» и «ПСЖ» явно относятся к самым серьёзным соперникам, «Астон Вилла» также способна создать проблемы. Однако в остальных матчах турецкий чемпион вполне может рассчитывать на очки.

Сафонову предстоят матчи с грандами

«ПСЖ» получил более тяжёлый набор соперников. Парижане сыграют дома с «Барселоной», «Ромой», «Галатасараем» и «Слованом», а в гостях встретятся с «Манчестер Сити», «Астон Виллой», «Вильярреалом» и «Комо».

Особое внимание будет приковано к противостояниям с «Барселоной» и «Манчестер Сити». При этом у Сафонова может оказаться немало работы и в других встречах.

«ПСЖ» остаётся одним из главных претендентов на победу в турнире. Парижане два сезона подряд не входили в первую восьмёрку общего этапа, однако оба раза успешно проходили стыки и в итоге добирались до финала.

Поэтому для команды Луиса Энрике главное — не обязательно занять первое место, а уверенно попасть в плей-офф. При этом матчи с «Сити», «Барселоной» и «Астон Виллой» станут серьёзной проверкой для обороны парижан.

Хайкин снова сыграет с грандами

Наиболее сложная жеребьёвка досталась «Буде-Глимт». Норвежский клуб примет «Атлетико», дортмундскую «Боруссию», «Лилль» и ЛАСК. В гостях команде предстоит встретиться с «Баварией», «Брюгге», «Наполи» и «Лансом».

Основным вратарём норвежцев остаётся Никита Хайкин. В прошлом сезоне «Буде-Глимт» набрал девять очков и занял 23-е место, после чего продолжил выступление в плей-офф.

Норвежцы уже доказали, что способны преподносить сюрпризы. В прошлом розыгрыше они обыграли «Манчестер Сити» со счётом 3:1, а затем дома разгромили «Спортинг» — 3:0. Поэтому встречи с «Атлетико» и «Боруссией» на своём поле вполне могут стать ещё одними яркими вечерами для Хайкина.

При этом борьба за попадание в топ-24 будет непростой. «Буде-Глимт» необходимо максимально использовать домашние матчи с ЛАСК и «Лиллем», а также постараться набрать очки в более сложных выездных встречах.

Самые интересные матчи

Жеребьёвка подарила болельщикам несколько принципиальных и статусных противостояний. Одним из самых заметных станет матч «Манчестер Юнайтед» — «Бавария» на «Олд Траффорд». Эти клубы связаны знаменитым финалом Лиги чемпионов 1999 года, когда англичане вырвали победу со счётом 2:1 благодаря двум голам в компенсированное время.

Не менее интересным обещает стать противостояние «Арсенала» и «Реала». Лондонский клуб является финалистом прошлого сезона, тогда как мадридцы остаются рекордсменами турнира с 15 победами.

Ещё одна большая вывеска — «ПСЖ» против «Барселоны». Действующий чемпион Европы встретится с одним из основных претендентов на трофей.

Кроме того, «Манчестер Сити» примет «ПСЖ», а «Барселона» сыграет с английским клубом уже на своём поле. Отдельного внимания заслуживает и матч «Реал» — «Интер». Для него есть особый сюжет: нынешний тренер мадридцев Жозе Моуринью в 2010 году привёл миланский клуб к победе в Лиге чемпионов.