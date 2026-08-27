Лига чемпионов-2026/2027: полный список соперников всех 36 команд
Жеребьёвка общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027 состоялась 27 августа в Монако. Все 36 участников получили по восемь соперников — четыре матча дома и четыре в гостях.
«ПСЖ»
- «Барселона» — дома
- «Манчестер Сити» — в гостях
- «Рома» — дома
- «Астон Вилла» — в гостях
- «Галатасарай» — дома
- «Вильярреал» — в гостях
- «Слован» — дома
- «Комо» — в гостях
«Бавария»
- «Арсенал» — дома
- «Атлетико» — в гостях
- «Бетис» — дома
- «Манчестер Юнайтед» — в гостях
- «Буде-Глимт» — дома
- «Лилль» — в гостях
- «Славия» — дома
- «Викинг» — в гостях
«Реал»
- «Интер» — дома
- «Арсенал» — в гостях
- ПСВ — дома
- «Рома» — в гостях
- «РБ Лейпциг» — дома
- «Шахтёр» — в гостях
- ЛАСК — дома
- АЕК — в гостях
«Ливерпуль»
- «Атлетико» — дома
- «Интер» — в гостях
- «Порту» — дома
- «Брюгге» — в гостях
- «Вильярреал» — дома
- «Фенербахче» — в гостях
- «Ланс» — дома
- ЛАСК — в гостях
«Интер»
- «Ливерпуль» — дома
- «Реал» — в гостях
- «Брюгге» — дома
- «Боруссия» Дортмунд — в гостях
- «Шахтёр» — дома
- «Фейеноорд» — в гостях
- «Штутгарт» — дома
- «Слован» — в гостях
«Манчестер Сити»
- «ПСЖ» — дома
- «Барселона» — в гостях
- «Спортинг» — дома
- «Порту» — в гостях
- «Наполи» — дома
- «РБ Лейпциг» — в гостях
- АЕК — дома
- «Ланс» — в гостях
«Арсенал»
- «Реал» — дома
- «Бавария» — в гостях
- «Боруссия» Дортмунд — дома
- «Бетис» — в гостях
- «Лилль» — дома
- «Наполи» — в гостях
- «Сабах» — дома
- «Славия» — в гостях
«Барселона»
- «Манчестер Сити» — дома
- «ПСЖ» — в гостях
- «Астон Вилла» — дома
- «Спортинг» — в гостях
- «Фейеноорд» — дома
- «Галатасарай» — в гостях
- «Комо» — дома
- «Сабах» — в гостях
«Атлетико»
- «Бавария» — дома
- «Ливерпуль» — в гостях
- «Манчестер Юнайтед» — дома
- ПСВ — в гостях
- «Фенербахче» — дома
- «Буде-Глимт» — в гостях
- «Викинг» — дома
- «Штутгарт» — в гостях
В новом формате команды снова не распределяли по группам: все 36 участников составят единую таблицу, а каждый клуб проведёт по восемь матчей с разными соперниками — четыре дома и четыре на выезде.
Восемь лучших команд общего этапа напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют в стыковом раунде. Остальные участники завершат выступление в еврокубках.
Для российских болельщиков жеребьёвка получилась особенно интересной. В главном клубном турнире Европы продолжит выступать Матвей Сафонов, дебютирует в составе «Галатасарая» Алексей Батраков, а Никита Хайкин снова сыграет в Лиге чемпионов за «Буде-Глимт». Причём Сафонов и Батраков встретятся друг с другом.
Батраков приедет к Сафонову
«Галатасарай» получил весьма привлекательный календарь. В Стамбуле турецкая команда примет «Барселону», «Астон Виллу», «Фейеноорд» и «Штутгарт». Выездные встречи предстоят с «ПСЖ», «Спортингом», «Лиллем» и АЕКом.
Главным матчем для российских поклонников станет поездка Батракова в Париж. Полузащитнику предстоит потенциальная встреча с Сафоновым, который защищает ворота «ПСЖ».
Сам переход Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай» стал одним из самых заметных российских трансферов лета. Турецкий клуб заплатил за 21-летнего футболиста € 25 млн. Теперь хавбек получит возможность проверить себя на уровне Лиги чемпионов.
При этом календарь выглядит для «Галатасарая» достаточно сбалансированным. «Барселона» и «ПСЖ» явно относятся к самым серьёзным соперникам, «Астон Вилла» также способна создать проблемы. Однако в остальных матчах турецкий чемпион вполне может рассчитывать на очки.
Сафонову предстоят матчи с грандами
«ПСЖ» получил более тяжёлый набор соперников. Парижане сыграют дома с «Барселоной», «Ромой», «Галатасараем» и «Слованом», а в гостях встретятся с «Манчестер Сити», «Астон Виллой», «Вильярреалом» и «Комо».
Особое внимание будет приковано к противостояниям с «Барселоной» и «Манчестер Сити». При этом у Сафонова может оказаться немало работы и в других встречах.
«ПСЖ» остаётся одним из главных претендентов на победу в турнире. Парижане два сезона подряд не входили в первую восьмёрку общего этапа, однако оба раза успешно проходили стыки и в итоге добирались до финала.
Поэтому для команды Луиса Энрике главное — не обязательно занять первое место, а уверенно попасть в плей-офф. При этом матчи с «Сити», «Барселоной» и «Астон Виллой» станут серьёзной проверкой для обороны парижан.
Хайкин снова сыграет с грандами
Наиболее сложная жеребьёвка досталась «Буде-Глимт». Норвежский клуб примет «Атлетико», дортмундскую «Боруссию», «Лилль» и ЛАСК. В гостях команде предстоит встретиться с «Баварией», «Брюгге», «Наполи» и «Лансом».
Основным вратарём норвежцев остаётся Никита Хайкин. В прошлом сезоне «Буде-Глимт» набрал девять очков и занял 23-е место, после чего продолжил выступление в плей-офф.
Норвежцы уже доказали, что способны преподносить сюрпризы. В прошлом розыгрыше они обыграли «Манчестер Сити» со счётом 3:1, а затем дома разгромили «Спортинг» — 3:0. Поэтому встречи с «Атлетико» и «Боруссией» на своём поле вполне могут стать ещё одними яркими вечерами для Хайкина.
При этом борьба за попадание в топ-24 будет непростой. «Буде-Глимт» необходимо максимально использовать домашние матчи с ЛАСК и «Лиллем», а также постараться набрать очки в более сложных выездных встречах.
Самые интересные матчи
Жеребьёвка подарила болельщикам несколько принципиальных и статусных противостояний. Одним из самых заметных станет матч «Манчестер Юнайтед» — «Бавария» на «Олд Траффорд». Эти клубы связаны знаменитым финалом Лиги чемпионов 1999 года, когда англичане вырвали победу со счётом 2:1 благодаря двум голам в компенсированное время.
Не менее интересным обещает стать противостояние «Арсенала» и «Реала». Лондонский клуб является финалистом прошлого сезона, тогда как мадридцы остаются рекордсменами турнира с 15 победами.
Ещё одна большая вывеска — «ПСЖ» против «Барселоны». Действующий чемпион Европы встретится с одним из основных претендентов на трофей.
Кроме того, «Манчестер Сити» примет «ПСЖ», а «Барселона» сыграет с английским клубом уже на своём поле. Отдельного внимания заслуживает и матч «Реал» — «Интер». Для него есть особый сюжет: нынешний тренер мадридцев Жозе Моуринью в 2010 году привёл миланский клуб к победе в Лиге чемпионов.