Гол Головина помог «Монако» уверенно пройти «Гурник» в Лиге конференций

Дата публикации: 27-08-2026 22:59

«Монако» уверенно преодолел раунд плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА. В ответной встрече французская команда на своём поле разгромила польский «Гурник» со счётом 4:1 и по сумме двух матчей обеспечила себе место в общем этапе турнира.

Матч состоялся на стадионе «Луи II». Хозяева открыли счёт на 30-й минуте — отличился нападающий Парис Бруннер. Ещё до перерыва преимущество «Монако» стало двукратным: на 42-й минуте ворота польской команды поразил Мамаду Кулибали.

Третий гол монегаски забили вскоре после начала второй половины встречи. На 50-й минуте результативным ударом отметился российский полузащитник Александр Головин. Россиянин начал игру в стартовом составе и вскоре после своего гола покинул поле — замена произошла через пять минут после взятия ворот.

«Монако» продолжил атаковать и довёл преимущество до трёх мячей. На 78-й минуте Мика Биерет забил четвёртый гол французского клуба.

«Гурнику» удалось ответить лишь однажды. На 83-й минуте Жанис Антист отправил мяч в ворота хозяев и установил окончательный счёт — 4:1.

Первая встреча этих команд также завершилась победой «Монако». В Польше французский клуб выиграл со счётом 3:2, поэтому по итогам двух матчей монегаски оказались сильнее с общим результатом 7:3.

Таким образом, «Монако» продолжит выступление в Лиге конференций и сыграет на общем этапе турнира. «Гурник» завершил еврокубковый сезон после двух поражений от французского клуба. Для Головина ответная встреча стала результативной — российский футболист записал на свой счёт гол в важном матче за выход в основную стадию.