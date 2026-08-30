«Ницца» потерпела крупное поражение от «Парижа» в чемпионате Франции

Дата публикации: 30-08-2026 18:51

«Париж» одержал уверенную победу над «Ниццей» в матче чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу столичной команды.

Хозяева с первых минут постарались забрать инициативу и регулярно приближались к воротам соперника. Открыть счёт парижанам удалось на 21-й минуте. Лассин Синайоко реализовал пенальти и вывел свою команду вперёд.

До конца первого тайма «Париж» продолжал контролировать игру, однако увеличить преимущество не смог. «Ницца» также не сумела создать момент, который позволил бы восстановить равенство.

Вскоре после перерыва хозяева всё-таки забили второй мяч. На 51-й минуте Илан Кеббаль отдал передачу на Самира Шерги, который точно пробил по воротам.

«Ницца» попыталась сократить отставание, но оборона парижан справилась с давлением. В концовке встречи хозяева довели дело до крупной победы. На 89-й минуте Венсан Маршетти установил окончательный счёт.

«Париж» впервые выиграл в новом сезоне Лиги 1 и набрал четыре очка. У «Ниццы» после двух матчей остался один балл.