«Аугсбург» забил три безответных гола в ворота «Шальке 04»

Дата публикации: 30-08-2026 22:50

«Аугсбург» уверенно разобрался с «Шальке 04» в домашней встрече чемпионата Германии. Хозяева забили трижды и завершили матч с комфортным преимуществом.

Первый гол пришёл в середине первого тайма. На 18-й минуте Михаэль Грегорич точно пробил по воротам и вывел «Аугсбург» вперёд. Несмотря на попытки гостей отыграться, до перерыва счёт больше не менялся.

Во второй половине «Шальке 04» стало ещё сложнее. На 62-й минуте Рон Шалленберг получил красную карточку, после чего гостям пришлось продолжить матч вдесятером.

«Аугсбург» воспользовался численным преимуществом не сразу, но в концовке всё же увеличил разрыв. На 79-й минуте Антон Каде забил второй мяч хозяев.

Окончательный результат был установлен уже в компенсированное время. Родригу Рибейру отправил мяч в ворота «Шальке 04» и довёл счёт до 3:0.

В итоге «Аугсбург» без особых проблем довёл встречу до разгромной победы, а «Шальке 04» завершил матч в меньшинстве.