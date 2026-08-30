«Астон Вилла» сделала предложение «Манчестер Юнайтед» по Диалло

Дата публикации: 30-08-2026 19:02

Амаду Диалло оказался в сфере интересов «Астон Виллы». Бирмингемский клуб уже сделал «Манчестер Юнайтед» предложение по трансферу 24-летнего нападающего, сообщает 225foot.

Однако сам футболист, судя по всему, не стремится менять команду. Ивуариец рассчитывает продолжить выступления за «красных дьяволов» и ставит перед собой цель вместе с ними выиграть Премьер-лигу. Есть у Диалло и ещё один весомый аргумент в пользу продолжения карьеры в Манчестере — возможность сыграть в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

В предыдущем сезоне форвард провёл 33 встречи во всех турнирах. За это время ему удалось четыре раза принять непосредственное участие в голевых атаках: Диалло забил два мяча и ещё дважды ассистировал партнёрам.

Контракт ивуарийца с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в €45 млн.