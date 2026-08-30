«Спартак» потерял очки в домашнем матче с «Оренбургом»

Дата публикации: 30-08-2026 19:51

«Спартак» и «Оренбург» не выявили победителя в матче шестого тура Российской Премьер-лиги. Встреча на «Лукойл Арене» завершилась со счётом 1:1.

Москвичи могли выйти вперёд ещё в начале игры. На восьмой минуте Манфред Угальде отправил мяч в ворота соперника, однако после вмешательства VAR взятие ворот не засчитали. Нападающий оказался в положении вне игры.

Гостям пришлось ждать своего момента до второй половины. На 66-й минуте Руслан Куль воспользовался шансом и открыл счёт, поставив «Спартак» в непростое положение.

Ответ хозяев последовал довольно быстро. Через десять минут в штрафной «Оренбурга» была зафиксирована игра рукой, после чего арбитр назначил пенальти. Исполнять 11-метровый подошёл Мирлинд Даку и не ошибся. Для форварда этот гол стал первым в составе «Спартака» в матчах РПЛ.

В концовке команды больше не смогли изменить результат. «Спартак» после шести туров имеет 13 очков и продолжает занимать второе место. «Оренбург» с семью баллами располагается на восьмой позиции.

В следующем туре, который состоится 6 сентября, «Спартак» встретится с московским «Динамо», а «Оренбург» сыграет с «Акроном».