«Фрайбург» разгромил «Вердер» в матче 1-го тура Бундеслиги

Дата публикации: 30-08-2026 18:55

«Фрайбург» одержал убедительную победу над «Вердером» в домашнем матче чемпионата Германии. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Первый гол зрители увидели на 29-й минуте. Ян-Никлас Бесте отдал передачу на Юито Судзуки, который воспользовался моментом и отправил мяч в сетку. Спустя некоторое время «Фрайбург» увеличил разницу в счёте — отличился Игор Матанович.

После перерыва хозяева продолжили контролировать ход игры. На 48-й минуте Судзуки вновь поразил ворота «Вердера», а затем японский полузащитник довёл свой личный счёт до дубля.

Бременскому клубу удалось избежать сухого поражения лишь благодаря голу Дариуша Стальмаха, который стал автором единственного мяча гостей. Однако на итог встречи это уже никак не повлияло — «Фрайбург» уверенно довёл матч до победы со счётом 4:1.

Ответная встреча между командами состоится 23 января 2027 года. На этот раз «Вердер» будет принимать соперника в Бремене.