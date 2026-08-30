«Верес» впервые победил в сезоне УПЛ, вырвав три очка у ЛНЗ
«Верес» добился первой победы в нынешнем сезоне украинской Премьер-лиги. Ровенская команда в непростом матче сумела дожать ЛНЗ благодаря голу, забитому в концовке встречи.
Начало игры осталось за черкасской командой. Уже на второй минуте Кузик пробил по воротам «Вереса», однако мяч прошёл совсем рядом со штангой. В дальнейшем соперники действовали осторожнее и практически не создавали опасных эпизодов.
На ход встречи повлияли и воздушные тревоги. В середине первого тайма футболисты были вынуждены покинуть поле. После возобновления игры команды так и не смогли существенно добавить в атаке.
После перерыва ситуация практически не изменилась. Один из лучших шансов открыть счёт получил Асиннор, но защитник «Вереса» успел подстраховать вратаря и выбил мяч практически с линии ворот.
Матч неоднократно прерывался из-за новых воздушных тревог. В итоге командам удалось завершить игру только в 22:00 — к тому моменту оставалось провести около десяти минут.
И именно в этот отрезок «Верес» нашёл возможность для решающей атаки. На 83-й минуте защитник Даниил Чечер отправил мяч в сетку и принёс своей команде долгожданные три очка.
Для Чечера этот гол стал первым в украинской Премьер-лиге. 21-летний защитник является сыном бывшего футболиста сборной Украины Вячеслава Чечера.
«Верес» пока не проигрывает в сезоне после этого матча и наконец одержал первую победу, тогда как ЛНЗ потерпел поражение после недавнего успеха в чемпионате.