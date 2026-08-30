«Верес» впервые победил в сезоне УПЛ, вырвав три очка у ЛНЗ

Дата публикации: 30-08-2026 22:53

«Верес» добился первой победы в нынешнем сезоне украинской Премьер-лиги. Ровенская команда в непростом матче сумела дожать ЛНЗ благодаря голу, забитому в концовке встречи.

Начало игры осталось за черкасской командой. Уже на второй минуте Кузик пробил по воротам «Вереса», однако мяч прошёл совсем рядом со штангой. В дальнейшем соперники действовали осторожнее и практически не создавали опасных эпизодов.

На ход встречи повлияли и воздушные тревоги. В середине первого тайма футболисты были вынуждены покинуть поле. После возобновления игры команды так и не смогли существенно добавить в атаке.

После перерыва ситуация практически не изменилась. Один из лучших шансов открыть счёт получил Асиннор, но защитник «Вереса» успел подстраховать вратаря и выбил мяч практически с линии ворот.

Матч неоднократно прерывался из-за новых воздушных тревог. В итоге командам удалось завершить игру только в 22:00 — к тому моменту оставалось провести около десяти минут.

И именно в этот отрезок «Верес» нашёл возможность для решающей атаки. На 83-й минуте защитник Даниил Чечер отправил мяч в сетку и принёс своей команде долгожданные три очка.

Для Чечера этот гол стал первым в украинской Премьер-лиге. 21-летний защитник является сыном бывшего футболиста сборной Украины Вячеслава Чечера.

«Верес» пока не проигрывает в сезоне после этого матча и наконец одержал первую победу, тогда как ЛНЗ потерпел поражение после недавнего успеха в чемпионате.



