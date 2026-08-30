«Манчестер Юнайтед» забил пять мячей «Ипсвичу» на «Олд Траффорд»

Дата публикации: 30-08-2026 22:55

«Манчестер Юнайтед» одержал первую победу в сезоне английской Премьер-лиги. На «Олд Траффорд» манкунианцы обыграли «Ипсвич Таун» со счётом 5:2, хотя по ходу встречи первыми пропустили.

Гости открыли счёт на 29-й минуте. Лейф Дэвис воспользовался своим шансом и вывел «Ипсвич» вперёд. Однако ещё до перерыва хозяева сумели восстановить равновесие — на 40-й минуте отличился Бруну Фернандеш.

После перерыва игра быстро изменилась. На 56-й минуте Джейкоб Гривз отправил мяч в собственные ворота, после чего «Манчестер Юнайтед» впервые вышел вперёд.

Спустя пять минут Фернандеш снова оказался в центре внимания. Португалец реализовал пенальти и увеличил преимущество своей команды. На 68-й минуте полузащитник забил ещё раз, оформив хет-трик.

Пятый гол манкунианцев состоялся на 82-й минуте. Брайан Мбемо поразил ворота «Ипсвича» и довёл преимущество хозяев до четырёх мячей.

Гости смогли ответить лишь в компенсированное время. На 90+1-й минуте Чуба Акпом забил второй гол «Ипсвича», установив окончательный результат — 5:2.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 6 сентября сыграет на выезде с «Эвертоном». «Ипсвич» двумя днями ранее примет «Ливерпуль».