«Комо» забил дважды за четыре минуты и победил «Наполи»

Дата публикации: 30-08-2026 22:57

«Комо» одержал неожиданную победу над «Наполи» во 2-м туре итальянской Серии А. Встреча на стадионе имени Диего Армандо Марадоны завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Команда из Комо первой открыла счёт. На 17-й минуте отличился полузащитник Мартин Батурина, после чего хозяевам пришлось отыгрываться.

«Наполи» достаточно быстро восстановил равновесие. На 30-й минуте Расмус Хойлунд отправил мяч в ворота соперника и сделал счёт 1:1.

Однако долго равенство не продержалось. Уже через четыре минуты Анастасиос Дувикас вновь вывел «Комо» вперёд. Этот гол в итоге оказался решающим — во второй половине встречи неаполитанцы так и не смогли сравнять счёт.

Таким образом, «Наполи» потерпел первое поражение в новом сезоне после победы над «Дженоа» (2:0) в стартовом туре. «Комо» же после ничьей с «Удинезе» (1:1) записал в актив первую победу.

В следующем туре «Наполи» 5 сентября сыграет на выезде с «Интером». «Комо» днём ранее отправится в гости к «Дженоа».