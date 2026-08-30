«Рубин» дожал махачкалинское «Динамо» в концовке и одержал победу в РПЛ

Дата публикации: 30-08-2026 22:59

Казанский «Рубин» одержал победу над махачкалинским «Динамо» в матче 6-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча на «Ак Барс Арене» завершилась со счётом 3:1.

Первого гола зрителям пришлось ждать больше часа. На 62-й минуте Илья Рожков воспользовался моментом и вывел хозяев вперёд.

«Динамо» удалось довольно быстро отыграться. На 73-й минуте Миро уверенно реализовал назначенный в ворота казанцев пенальти, после чего счёт стал равным.

Развязка наступила уже в самой концовке. На 87-й минуте Александар Юкич вновь вывел «Рубин» вперёд, а в добавленное время Богдан Йочич окончательно снял вопросы о победителе. На 90+5-й минуте полузащитник отправил третий мяч в ворота гостей.

После шести туров «Рубин» и махачкалинское «Динамо» набрали по девять очков. Казанцы располагаются на седьмой позиции, а команда из Махачкалы занимает восьмое место.

В следующем туре «Рубин» 7 сентября сыграет дома с «Ахматом». «Динамо» Махачкала днём ранее примет «Родину».